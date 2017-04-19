Как решить проблему загруженности дорог в Казахстане

Автомобиль, являясь самой дорогой покупкой, после жилья, простаивает 96% времени и, как правило, не обеспечивает возврат инвестиций.

Проблема загруженности дорог в крупных городах Казахстана остается актуальной. Чрезмерное количество автомобилей приводит к пробкам, отсутствию парковочных мест и огромным выбросам СО2 в окружающую среду. Как решить эту проблему, рассказал генеральный менеджер Uber по странам СНГ Алексей Стах.





- На 100 жителей Южной столицы приходится 27 автомобилей. Избыточность транспорта несет много проблем, - сказал он.- Загазованность, пробки, отсутствие мест парковки в центре города. Все эти проблемы могут быть решены посредством современных технологий. Мы стремимся к тому, чтобы люди переходили от использования собственных автомобилей к использованию таких платформ как Uber. Благодаря этому можно будет уменьшить количество авто в городе и уменьшить выбросы в окружающую среду. 22% всех выбросов CO2 в мире приходится на транспорт.









Автомобиль, являясь самой дорогой покупкой, после жилья, простаивает 96% времени и, как правило, не обеспечивает возврат инвестиций.





Сегодня Uber является одним из самых доступных, быстрых и надежных способов перемещения по городу. В Казахстане он доступен жителям Алматы, Астаны и Шымкента. За 10 месяцев работы, приложение скачали более 400 тысяч раз, а еженедельный прирост новых пользователей исчисляется сотнями. Не может не радовать среднее время подачи автомобиля, которое составляет около 5 минут.





- Для нас очень важна метрика подачи машин в течении 5 минут, достигнув ее мы поставим себе планку в 3 минуты. Спрос на наши услуги постоянно растет и соответственно мы должны обеспечивать предложение. По всему миру совершено уже более 2 млрд. поездок, в день наши водители обслуживают более 5 млн. клиентов, - отметил А.Стах.





Uber меняет жизнь городов к лучшему: повышает мобильность горожан, обеспечивая быстрые, безопасные и комфортные поездки в любое время суток.







