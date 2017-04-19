Прокуратурой Жамбылской области запущена земельно-информационная система

Более 2000 опрошенных предпринимателей 40 % указали, что в настоящее время у них отсутствует какая-либо достоверная информация о землях, выставляемых государством на торги-аукционы.

Итоги анализа проведенного прокуратурой г. Тараз показали, что из более 2000 опрошенных предпринимателей 40 % указали, что в настоящее время у них отсутствует какая-либо достоверная информация о землях, выставляемых государством на торги-аукционы, сообщает Zakon.kz





Как результат здесь процветает коррупция и бюрократизм, из-за чего предприниматели вынуждены обивать пороги чиновников, писать жалобы, судиться.





Указанное идет вразрез с требованиями Главы государства Н.А. Назарбаева, который постоянно обращает внимание на необходимость исключения бюрократических барьеров перед предпринимателями, основного двигателя экономики страны.





Учитывая это, по предложению прокурора области Ерната Сыбанкулова в Таразе разработана и введена в действие земельно – информационная система - www.zis-taraz.kz.

Основная цель данной системы обеспечить прозрачность реализации на торгах-аукционах земель под коммерческие цели.





Сайт прост в использовании и состоит из 3-х разделов сказал прокурор области Ернат Сыбанкулов презентуя систему предпринимателям города Тараз.





Первый раздел – «Земельные участки», раскрывает на карте города Тараз развернутую информацию о реализуемых государством земельных участках.





Второй раздел - «Проверка заявлений», этот раздел дает возможность в онлайн режиме проследить ход рассмотрения заявления уполномоченным государственным органом путем введения индивидуального идентификационного номера (ИИН).





Третий раздел – дает возможность ознакомиться с нормами законодательства, регулирующие данные вопросы.





При этом система выгодна не только предпринимателям, но и любому желающему выкупить земельный участок, каждый будет иметь возможность получать эти сведения и отслеживать ход рассмотрения своего заявления в местном исполнительном органе.





Чем прозрачнее процессы государственных услуг, тем меньше коррупционных проявлений – отметил прокурор области - соответственно будут снижаться обоснованные жалобы граждан, именно этого требует от нас Генеральный Прокурор страны.





Планируем ввести эту систему во всех районах области, а также разработать возможность для жителей отслеживать земли выделяемых под индивидуальное жилищное строительство, очередность по ним – еще один пласт проблемы прозрачность, которого волнует граждан – резюмировал прокурор области.