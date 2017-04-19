Девушка-арбитр взволновала мир, отсудив матч без нижнего белья

Дениз Буэно пришла на игру в обтягивающей футболке без лифчика.

Девушка-судья Денис Буэно стала всемирно популярной после того, как поработала на матче аматорских команд Десире и Спортинг в обтягивающей майке и без лифчика, пиешт isport.ua













На предматчевом фото футболисты смотрели не в объектив камеры, а на формы Денис, да и во время поединка даже фотограф снимал не футболистов, а арбитра.













Впрочем, сама девушка не очень довольна своей популярностью, ну или, по крайней мере, делает вид.













"Многие зацикливаются на моей сексуальности, мне это не нравится. Я предпочла бы, чтобы люди оценивали мой профессионализм", – заявляет Буэно.



