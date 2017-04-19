Девушка-арбитр взволновала мир, отсудив матч без нижнего белья
19 апреля 2017, 16:47
Дениз Буэно пришла на игру в обтягивающей футболке без лифчика.
Девушка-судья Денис Буэно стала всемирно популярной после того, как поработала на матче аматорских команд Десире и Спортинг в обтягивающей майке и без лифчика, пиешт isport.ua.
На предматчевом фото футболисты смотрели не в объектив камеры, а на формы Денис, да и во время поединка даже фотограф снимал не футболистов, а арбитра.
Впрочем, сама девушка не очень довольна своей популярностью, ну или, по крайней мере, делает вид.
"Многие зацикливаются на моей сексуальности, мне это не нравится. Я предпочла бы, чтобы люди оценивали мой профессионализм", – заявляет Буэно.
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