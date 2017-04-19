В Еврокомиссии рассказали, когда начнутся переговоры по Brexit
19 апреля 2017, 17:30
Переговоры удут начаты в течение июня.
Переговоры по выходу Великобритании из Евросоюза (Brexit) будут начаты в течение июня, заявил в среду официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас, передает РИА Новости.
"Переговоры будет начаты в течение июня", — сказал он журналистам в Брюсселе.
По его словам, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и премьер-министр Великобритании Тереза Мей в ходе телефонного разговора во вторник договорились начать переговоры по Brexit после парламентских выборов 8 июня в Великобритании.
Александр Шишло
Фото © РИА Новости. Алекс Макнотон
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