Кумар Аксакалов и секретарь партии «Нур Отан» Фархад Куанганов встретились с эвакуированными жителями села Николаевка

Аким области напомнил руководству Есильского района о неблагоприятном прогнозе погоды на ближайшие дни и поручил сделать все возможное, чтобы выйти из кризисной ситуации с наименьшими потерями.

Аким области Кумар Аксакалов лично ознакомился с паводковой ситуацией в Есильском районе, встретился с эвакуированными жителями села Николаевки и призвал североказахстанцев не пренебрегать правилами личной безопасности и выполнять все требования, которые предъявляют к населению в паводковый период спасатели.

Кумару Аксакалову о паводковой ситуации в Есильском районе рассказал аким района Муратбек Абишев. По его данным, в селе Жаргаин угрозе подтопления подверглось тридцать жилых домов. Воды во дворах и в домах пока нет, так как село находится на возвышенности, но женщин, детей и крупнорогатый скот предусмотрительно эвакуировали в село Орнек. В эвакуации приняли участие жители Орнека, оперативно-спасательный отряд ДЧС СКО, местные полицейские, бойцы явленской пожарной части №10.

Докладывая о ситуации, которая сложилась в селе Николаевке, аким Есильского района отметил, что там эвакуировано 114 человек из сорока дворов, 47 голов крупнорогатого скота, 56 свиней и 20 баранов. В работе было задействовано 70 человек. Жителей разместили в эвакуационном пункте, а также – в домах их друзей и родственников.

Также Муратбек Абишев подчеркнул, что по правую и левую сторону от моста возле Покровки есть место для большой воды, угрозы подтопления других населенных пунктов в районе пока нет. «Вплоть до границы с Кызылжарским районом есть 2000 гектаров – территория, которая может принять лишнюю воду без последствий для населения», - сказал аким района.

Также, по данным руководства района, организовано круглосуточное дежурство на дороге областного значения вблизи села Советского. Здесь наблюдается перелив воды через трассу. Установлены предупреждающие знаки. Рядом – озеро Большой Тарангул. «Приток воды в Большой Тарангул сокращается, сброс продолжается в прежнем объеме. Думаю, в течение ближайших дней ситуация стабилизируется, потому что идет стабилизация прилива», - доложил акиму области руководитель областного Департамента по чрезвычайным ситуациям Павел Филиппов. Также он добавил, что все ресурсы для проведения противопаводковых мероприятий в районе и оказания помощи населению есть.

Аким области напомнил руководству Есильского района о неблагоприятном прогнозе погоды на ближайшие дни и поручил сделать все возможное, чтобы выйти из кризисной ситуации с наименьшими потерями.

«Пик на Сергеевском водохранилище был вчера (18-го апреля – Прим.авт.), когда перелив воды через гребень плотины составил 3 метра 37 сантиметров, - сказал Кумар Аксакалов. – Сейчас вода пошла на спад – 3 метра 30 сантиметров. Но расслабляться рано, потому что через три-четыре дня обещают сильные дожди, у нас впереди может быть сложный период. Самое главное: обеспечить безопасность населения и сохранить имущество эвакуированных людей».

В Николаевке Кумар Аксакалов побывал в эвакуационном пункте, встретился с сельчанами, дома которых находятся в зоне подтопления. Глава региона интересовался созданными для людей условиями, призвал николаевцев соблюдать правила безопасности, выполнять требования сотрудников департамента по ЧС.

«Мы должны быть готовы к любым сценариям. В зонах, где существует угроза подтопления, организовано круглосуточное дежурство, спасатели и полицейские обеспечивают безопасность жителей. Обязательно выполняйте требования работников ДЧС, если спасатели говорят, что нужно переселяться в более безопасное место, не нужно сопротивляться».

В свою очередь, жители села Николаевка отметили высокую организо­ванность местных исполнительных органов.

Кумар Аксакалов проехал по улицам Николаевки, осмотрел дома, которые находятся в зоне подтопления, технику, которая работает на местах.

Аким области подчеркнул, что местные исполнительные органы со своей стороны окажут всяческую поддержку пострадавшим от паводка.

На данный момент в СКО в зоне возможного подтопления 11 сел, которые расположены в пойме реки Ишим.



