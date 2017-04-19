Художник-акционист из Франции высидел первое яйцо

Французский художник-акционист Абраам Пуэншеваль, начавший эксперимент по высиживанию куриного яйца с целью почувствовать, что ощущает несушка, добился вылупления цыпленка.

При этом новорожденная птичка отказывается покидать скорлупу, да и в целом перформансу еще далеко до завершения: артист ждет вылупления еще восьми цыплят, чтобы провести с ними еще трое суток в прозрачной клетке. Только после этого акционист сможет вернуться к семье.

Художник начал долговременное сидение на яйцах в стеклянном виварии парижского музея Palais de Tokyo 29 марта - около трех недель назад.

Учитывая его вес, он сидит не на самой кладке, а на специально приспособленном стуле, под сиденьем которого расположена емкость. Как только цыпленок начал пробивать клювом скорлупу, художнику пришлось привстать.

В течение всего перформанса под названием "Œuf" ("Яйцо") Пуэншеваль был закутан в термоодеяло, придуманное корейским художником-акционистом Сон Лю Ли и предназначенное для поддержания высокой температуры тела.

44-летний современный художник известен тем, что плавал внутри закрытой пластиковой бутылки по реке Роне, жил 13 дней в чучеле медведя в парижском Музее охоты и природы, питаясь червяками и жуками в попытке подражать медвежьей диете, а в начале этого года провел неделю замурованным между двумя частями 12-тонного камня, причем контуры его тела, а также отверстия для воздуха были предварительно вырублены в куске скалы.





Однако высиживание куриных яиц, несмотря на кажущееся банальным описание опыта, оказалось едва ли не самой изощренной из поставленных самому себе задач акциониста: он мог себе позволить отлучиться из прозрачной клетки не более чем на полчаса в сутки, испражнялся в специальную коробку под стулом и питался лишь "разогревающей" едой, в частности, имбирем, чтобы поддерживать температуру кладки на уровне 37 градусов.

"Ему было очень тяжело. Он и спал на яйцах. Это было куда сложнее, чем сидеть замурованным в камне", - сказала пресс-секретарь музея.

Некоторые критики называли Пуэншеваля самым экстремальным артистом Франции.





Как заметил отец художника Кристиан Пуэншеваль, прославившийся разработкой таблеток для придания кишечным газам аромата розы, у сына в детстве был любимый ручной цыпленок.

Все цыплята, которые появятся на свет усилиями акциониста, отправятся жить на живописной ферме на юго-западе Франции, уверяет семья художника.

На перформанс Абраама вдохновил рассказ Ги де Мопассана "Туан", в котором жена парализованного владельца кабаре использует тепло его тела для высиживания яиц.

Пуэншеваль надеется в скором времени воплотить свою детскую мечту и "пройтись по облакам", однако что именно он вкладывает в это понятие и каким образом он намерен это осуществить, художник пока не раскрывает.

Источник: ВВС