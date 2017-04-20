Состоялись матчи 1/8 финала Кубка Казахстана

«Астана» на выезде проиграла талдыкурганскому «Жетысу», костанайский «Тобол» дома уступил карагандинскому «Шахтеру», алматинский «Кайрат» разобрался с «Таразом», а павлодарский «Иртыш» с трудом одолел кызылординский «Кайсар» — в матчах 1/8 финала Кубка Казахстана, пишет Sports.kz.

Кубок Казахстана

1/8 финала, 19 апреля

«Кыран» — «Атырау» 1:2 (1:1)

Голы: Жаксыбек 28 (1:0), Максимович с пенальти 45+5 (1:1), Кайраллиев 84 (1:2)

Довольно трудно пришлось в Шымкенте «Атырау», Первый матч под руководством Сергея Павлова «нефтяники» отыграли очень слабо, не так, как от них ждали, но, тем не менее, своего добились. Гол Айдара Жаксыбека стал неожиданностью, как и ответный с пенальти от Новицы Максимовича в компенсированное время первой половины. Во второй шла упорная борьба и все-таки представитель Премьер-Лиги оказался сильнее оппонента благодаря удару Даурена Кайраллиева.

«Махтаарал» — «Окжетпес» 1:4 (0:4)

Голы: Марочкин 14 (0:1), Федин 22 (0:2), Юрин 26 (0:3) Чертов 0:4 (0:4), Алекперзаде 60 (1:4)

Не испытал особых проблем в матче с «Махтааралом» кокшетауский «Окжетпес». Многие ждали упорного противостояния, но его явно не получилось. Четыре гола побывали в воротах хозяев еще в первом тайме, первый из них провел Александр Марочкин, толка от которого в нападении, больше чем в атаке. После перерыва пыл «синегорцы» поубавили и больше не забивали, а вот «Махтаарал» сумел это сделать усилиями Гейсара Алекперзаде.

«Жетысу» — «Астана» 2:1 (0:1)

Голы: Бейсебеков 5 (0:1), Хромцов 75 (1:1), Шакин 87 (2:1)

Даже, несмотря на то, что чемпион страны решил сыграть в Талдыкургане вторым составом, в который были добавлены футболисты, приближенные к основе и молодежь, не может служить оправданием такого результата. Быстрый гол Абзала Бейсебекова, как многим показалось, похоронил надежды на удачный исход для «Жетысу», но не тут-то было, во втором тайме команда Дмитрия Огая сенсационно забила сразу два гола, и вышла в следующий раунд.

«Кызыл-Жар СК» — «Ордабасы» 0:1 (0:0)

Гол: Гогуа с пенальти 59 (0:1)

Были шансы на удачный исход у еще одного представителя Первой лиги петропавловского «Кызыл-Жара СК», однако сломить шымкентский «Ордабасы», которому Кубок нужен, не получилось. Зрители, собравшиеся на трибунах в достаточно большом количестве, подгоняли свой клуб вперед, и игроки старались, пока защитник Владимир Седельников не сыграл рукой в своей штрафной, пенальти реализовал Гогита Гогуа. С огромным трудом «Ордабасы» идет дальше.

«Тобол» — «Шахтер» 1:2 (0:2)

Голы: Сзоке 15 (0:1), Таттыбаев 39 (0:2), Жангылышбай 85 (1:2)

Судя по составам команд, казалось, что Кубок не нужен «горнякам», а по игре сложилось совсем другое впечатление. Костанайцы не могли показать свой футбол большую часть противостояния, а когда наконец-то настроились, было уже поздно, соперник вел в два мяча, и все что удалось сделать, это — сократить разрыв. Ну что тут сказать, разнос в акимате пошел явно на пользу команде из Караганды, посмотрим, что будет в чемпионате.

«Акжайык» — «Актобе» 0:0, доп.вр. 0:0, пен. 4:5

Пенальти: 1:0 — Шабаев, 1:1 — Жуниньо, 2:1 — Перцух, 2:2 — Кассиано, 3:2 — Тапалов, 3:3 — Какимов, 3:3 — Валиуллин (перекладина), 3:4 — Зенькович, 4:4 — Омаров, 4:5 — Воловик.

Долгое, нудное и мучительное противостояние уральского «Акжайыка» и «Актобе», не сумевших забить даже один гол за 120 минут завершилось в серии послематчевых пенальти, где вратари не отбили и одного удара с одиннадцатиметровой отметки, повезло еще, что Руслан Валиуллин попал в перекладину, иначе встреча бы продолжалась до сих пор. В целом же командам нужно учиться забивать, никак иначе.

«Иртыш» — «Кайсар» 2:2 (1:0), доп.вр. 3:2

Голы: Фофана 31 (1:0), Нарзилдаев с пенальти 66 (1:1), Алтынбеков 79 (1:2), Джедже 83 (2:2), Родриго 110 (3:2).

Удаление: Сахалбаев 74

Болгарские экспериментаторы Димитар Димитров и Стойчо Младенов решили выпустить на поле явно не всех основных футболистов, что все-таки не особо сказалось на действиях, и такой матч должен был понравиться болельщикам. Голов было много, и все решилось только в дополнительное время, гол на свой счет записал Родриго. Справедливости ради надо сказать, что павлодарцы атаковали большую часть времени и заслужили выход в следующий раунд.

«Кайрат» — «Тараз» 2:0 (2:0)

Голы: Жуков 33 (1:0), Иличевич с пенальти (2:0)

Удаление: Кожамберды 29

Смешанные составы обеих команд явно не поддерживали мысли о важности турнира, тем не менее, на поле развернулась довольно упорная борьба, завершившаяся вместе с удалением с поля Жакыпа Кожамберды, после которого, прошло несколько минут, и Георгий Жуков открыл счет, а Иво Иличевич с пенальти разрыв увеличил в компенсированное время первой половины. Во второй коллективы уже доигрывали, все было понятно.

Матчи 1/4 финала Кубка Казахстана пройдут 10 мая.