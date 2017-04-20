"Ювентус" выбил "Барселону" и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

20 апреля 2017, 06:17

В другой паре "Монако" дважды обыграл дортмундскую "Боруссию".

В ночь с 19 на 20 апреля состоялись заключительные матчи четвертьфинала Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz.

Испанская "Барселона" на своем стадионе "Камп Ноу" сыграла вничью с итальянским "Ювентусом" - 0:0. Хозяева владели преимуществом, однако воплотить его в голы так и не сумели.

Первый матч между "Барселоной" и "Ювентусом" завершился со счетом 0:3 в пользу итальянского клуба. Таким образом, туринцы выходят в полуфинал, а каталонцы покидают турнир.



Фото: Твиттер


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