"Ювентус" выбил "Барселону" и вышел в полуфинал Лиги чемпионов
20 апреля 2017, 06:17
В другой паре "Монако" дважды обыграл дортмундскую "Боруссию".
В ночь с 19 на 20 апреля состоялись заключительные матчи четвертьфинала Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz.
Испанская "Барселона" на своем стадионе "Камп Ноу" сыграла вничью с итальянским "Ювентусом" - 0:0. Хозяева владели преимуществом, однако воплотить его в голы так и не сумели.
Первый матч между "Барселоной" и "Ювентусом" завершился со счетом 0:3 в пользу итальянского клуба. Таким образом, туринцы выходят в полуфинал, а каталонцы покидают турнир.
Фото: Твиттер
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