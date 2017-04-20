Виктория Бэкхэм получила орден Британской империи
20 апреля 2017, 07:40
После церемонии награждения она призналась, что обязана своим успехом семье, которая окружила её любовью и поддержкой.
Принц Уильям вручил бывшей участнице поп-группы Spice Girls, а ныне модельеру Виктории Бэкхэм орден Британской империи, сообщает Life.ru.
После церемонии награждения она призналась, что обязана своим успехом семье, которая окружила её любовью и поддержкой. Телеканал уточняет, что родители Виктории, а также её супруг футболист Дэвид Бекхэм тоже присутствовали на вручении. К слову, аналогичную награду за заслуги перед британским футболом он получил ещё 14 лет назад.
— Горжусь тем, что я британка и получила орден от герцога Кембриджского, — заявила Бекхэм.
Фото: Reuters
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