LG Electronics проведет бесплатную очистку и диагностику кондиционеров

Акция будет проходить в два этапа: сбор заявок и осуществление сервисных работ.

В преддверии очередного летнего сезона компания LG Electronics запускает специальную акцию по очистке и бесплатной диагностике кондиционеров LG. Принять участие в акции, а также получить скидочные предложения смогут все владельцы кондиционеров LG вне зависимости от региона Казахстана.





Акция будет проходить в два этапа: сбор заявок и осуществление сервисных работ.





* Первые 700 клиентов, являющиеся обладателями кондиционеров LG, которые обратятся и зарегистрируют заявку в Службе сервисной поддержки покупателей по номеру телефона 2255 (звонок бесплатный с мобильного) с 1 по 31 мая 2017 г., получат бесплатную очистку фильтра своего кондиционера и диагностику на наличие неисправностей.









* В случае неисправной работы кондиционера, инженеры LG проведут диагностику и предоставят владельцам кондиционеров скидочное предложение в размере 10% на поврежденные элементы, подлежащие замене.





Специалисты LG Electronics рекомендуют делать очистку кондиционера как минимум раз в год для поддержки его идеального состояния и плодотворного влияния на здоровье. Любые фильтры имеют свойство загрязняться, и своевременная очистка этого элемента общей системы кондиционера сделает его работу более комфортной для потребителя.



