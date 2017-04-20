LG Electronics проведет бесплатную очистку и диагностику кондиционеров
20 апреля 2017, 09:00
Акция будет проходить в два этапа: сбор заявок и осуществление сервисных работ.
В преддверии очередного летнего сезона компания LG Electronics запускает специальную акцию по очистке и бесплатной диагностике кондиционеров LG. Принять участие в акции, а также получить скидочные предложения смогут все владельцы кондиционеров LG вне зависимости от региона Казахстана.
Акция будет проходить в два этапа: сбор заявок и осуществление сервисных работ.
* Первые 700 клиентов, являющиеся обладателями кондиционеров LG, которые обратятся и зарегистрируют заявку в Службе сервисной поддержки покупателей по номеру телефона 2255 (звонок бесплатный с мобильного) с 1 по 31 мая 2017 г., получат бесплатную очистку фильтра своего кондиционера и диагностику на наличие неисправностей.
* В случае неисправной работы кондиционера, инженеры LG проведут диагностику и предоставят владельцам кондиционеров скидочное предложение в размере 10% на поврежденные элементы, подлежащие замене.
Специалисты LG Electronics рекомендуют делать очистку кондиционера как минимум раз в год для поддержки его идеального состояния и плодотворного влияния на здоровье. Любые фильтры имеют свойство загрязняться, и своевременная очистка этого элемента общей системы кондиционера сделает его работу более комфортной для потребителя.
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