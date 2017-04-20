Отпуск с пользой: едем за зубами!

Имплантация и протезирование для тех, у кого «слишком сложный» или «безнадежный» случай.

Если вам когда-то сказали, что ваш стоматологический случай безнадежный, что зубы вам не вернуть и самое большее, на что вы можете рассчитывать – съемные протезы, вероятно, врач, с которым вы имели дело, просто не владеет всеми современными методиками или знает не обо всех возможностях имплантации.





Специалисты, которые помогут





хирург-имплантолог Михаил ТОДЕР . – Сегодня стоматологи помогают даже пациентам, которым отказали в имплантации зубов по причине атрофированной костной ткани челюсти, или тем, у кого отсутствует достаточный объём костной ткани, поскольку для специалистов, выполняющих имплантацию по протоколу немедленной нагрузки, нет понятия «неблагоприятное состояние кости». - Нужно искать специалиста, который вам поможет. Безнадежных случаев в нашей сфере практически не осталось, - утверждает главный врач Международного центра имплантологии iDent (г. Новосибирск),. – Сегодня стоматологи помогают даже пациентам, которым отказали в имплантации зубов по причине атрофированной костной ткани челюсти, или тем, у кого отсутствует достаточный объём костной ткани, поскольку для специалистов, выполняющих имплантацию по протоколу немедленной нагрузки, нет понятия «неблагоприятное состояние кости».









Михаил Семёнович знает, о чём говорит. Опытный имплантолог одним из первых в России начал внедрять имплантацию зубов без костной пластики по протоколу немедленной нагрузки , опираясь на собственный 20-летний опыт работы в Израиле, и помог уже тысячам людей в России, а также пациентам из других государств, по разным причинам оказавшимся без зубов. Его пациенты получили не просто зубы, они вновь обрели улыбки, уверенность и возможность не отказывать себе в маленьких радостях жизни, например, побаловать себя любимыми лакомствами, которых раньше были лишены.





Решение за один день









Благодаря инновационной услуге, которую иначе называют «зубы за один день» , людям не приходится месяцами (а иногда и годами) проходить через череду неприятных операций и процедур – за один день (иногда 2–3 дня) они расстаются с зубными протезами, получают постоянные зубы и в тот же день начинают ими пользоваться.





Инновационные стоматологические услуги, высокопрофессиональные специалисты и вера в то, что здесь, несмотря на, казалось бы, безнадёжность ситуации, им помогут, сделали клинику iDent известной от Москвы и Центральной части России до отдалённых районов Севера и Дальнего Востока. Сюда едут даже из-за границы: Германии, Швейцарии, Англии, Франции, Испании, Латвии, Болгарии, Норвегии, США, Канады, Таиланда, Сингапура, Китая, Казахстана и Узбекистана.





Все для пациентов из Казахстана





Именно поэтому в iDent стремятся предусмотреть все для приезжих пациентов.









- Мы всегда просим их отправить нам снимок компьютерной томографии. Врачи его изучают и дают человеку полное представление не только о том, какую операцию, во сколько этапов, за какой срок необходимо сделать, но и сколько надо будет заплатить. В дальнейшем стоимость имплантации не изменится, она будет зафиксирована в договоре, и если в процессе лечения обнаружится, что необходимо провести какие-то дополнительные работы, клиника самостоятельно понесет эти расходы, - гарантирует Инна ТОДЕР, директор Международного центра имплантологии iDent . - Мы всегда точно рассчитываем время пребывания пациента в клинике и заранее его информируем. Ситуация завтра улетать, а работа не готова исключена. Клиника максимально включается в работу и делает все, чтобы пациенту не пришлось менять планы. Поэтому, если вы планируете летний отпуск и хотите совместить приятное с полезным, можете не переживать: вы все успеете! А когда приедете в Новосибирск, мы окажем вам достойный прием: поможем информацией о такси, гостиницах, квартирах, которые сдаются – постараемся максимально помочь вам чувствовать себя комфортно, предусмотреть все детали!









Подчеркнем: для жителей Казахстана в iDent действуют те же цены, что и для жителей России - никаких наценок и «двойных стандартов» - у нас единый прайс для всех.





Справка

В iDent на высоком уровне представлена не только имплантация, здесь есть весь спектр стоматологических услуг: терапия, ортодонтия ( элайнеры Invisalign , брекеты), ортопедия (протезирование), эстетическая стоматология (отбеливание, люминиры).





Международный центр имплантологии, клиника iDent:

г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 11/3

тел.: (383) 207-55-77

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