Непобежденный американец хочет боя с Шуменовым
20 апреля 2017, 09:56
«Я устал от того, что этот парень владеет тем, что принадлежит мне!» - написал Табити в инстаграме.
Американский боксер Эндрю Табити (14-0, 12 КО) рассчитывает встретиться на ринге с казахстанцем Бейбутом Шуменовым (17-2, 11 КО), сообщает Sports.kz.
«Я устал от того, что этот парень владеет тем, что принадлежит мне!» - написал Табити в инстаграме.
Шуменов является «регулярным» чемпионом WBA в первом тяжелом весе. Табити занимает 11-ю строку в рейтинге этой организации, однако идет на четвертом месте в рейтинге WBC, а также владеет титулом Североамериканской боксерской федерации (NABF).
Напомним, ранее стало известно, что бой Шуменова с «временным» чемпионом WBA кубинцем Юниером Дортикосом (21-0, 20 КО), запланированный на 29 апреля, отменен из-за травмы казахстанца.
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com