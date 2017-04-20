Оскорбивший Путина телеведущий уволен с Fox News

Телеведущий Билл О'Рейли, обвиняемый несколькими женщинами в сексуальном домогательстве, больше не будет работать на этом телеканале.

По информации кинообъединения 21-st Century Fox, в состав которого входит телеканал Fox News, телеведущий Билл О'Рейли, обвиняемый несколькими женщинами в сексуальном домогательстве, больше не будет работать на этом телеканале. Сейчас О'Рейли находится в отпуске, ранее предполагалось, что он вернется на работу в ближайший понедельник, 24 апреля, передает передает Вести.ru





Скандал вокруг телеведущего Fox News разразился после того, как издание New York Times опубликовало статью, в которой утверждалось, что Билл О'Рейли выплатил 13 миллионов долларов пяти женщинам, обвинившим его в домогательствах и непристойном поведении.





Один из самых известных ведущих и аналитиков телеканала Fox News 67-летний Билл О'Рейли известен своими резкими и провокационными высказываниями. Так, во время интервью с президентом США Дональдом Трампом он назвал президента России Владимира Путина "убийцей". В Кремле заявили, что подобные эпитеты недопустимы и оскорбительны, на что О'Рейлис сарказмом заметил, что, возможно, будет готов извиниться, но не ранее 2023 года, напоминает ТАСС



