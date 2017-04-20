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Полиция Перу перехватила необычный груз

20 апреля 2017, 10:26

29 гигантских галапагосских черепах.

Браконьеры отловили их в Эквадоре и планировали продать в Европе. Торговля экзотическими животными — прибыльный бизнес, передает Вести.ru.

Контрабандисты завернули черепах в пленку и сложили в коробки. Сейчас все спасенные животные доставлены в местный зоопарк, где им оказали помощь ветеринары, сообщает телеканал "Россия 24". Вскоре черепах вернут обратно на Галапагосские острова.

Фото с сайта vesti.ru

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