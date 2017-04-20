Полиция Перу перехватила необычный груз
20 апреля 2017, 10:26
29 гигантских галапагосских черепах.
Браконьеры отловили их в Эквадоре и планировали продать в Европе. Торговля экзотическими животными — прибыльный бизнес, передает Вести.ru.
Контрабандисты завернули черепах в пленку и сложили в коробки. Сейчас все спасенные животные доставлены в местный зоопарк, где им оказали помощь ветеринары, сообщает телеканал "Россия 24". Вскоре черепах вернут обратно на Галапагосские острова.
Фото с сайта vesti.ru
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