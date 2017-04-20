В ЮКО по программе "Шаткал" высадили более 400 тысяч саженцев

В Южно-Казахстанской области, в рамках программы «Шатқал» посажено 386 631 саженцев деревьев. Кроме того, в 4 парках, которые были открыты в рамках данной программы, посадили более 20 тыс. деревьев, тем самым общее количество зеленых насаждений составило 406 631. Среди районов и городов, по количеству посаженных саженцев лидирует Байдибекский район , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима региона.





На сегодняшний день, в рамках программы, в сельском округе Акбастау на 20 га огороженной земли, возле мавзолея «Домалақ ана» и вдоль дороги Шаян-Екпінді на 5 га посажено 172 тысячи лиственных, 3050 хвойных и 22 800 саженцев цветов. Следующими, кто лидируют по посадке зеленых насаждений это Отырарский и Толебийский районы. Отметим, что в Отырарском районе в сельских округах Шилик, Темир, Шаульдер, Отырар, Когам и Талапты посажено 53 294 саженцев деревьев. А в Толебийском районе 28 тыс. саженцев хвойных и плодовых деревьев посажены на границе города Ленгер и сельского округа Алатау, в сельском округе Кемекалган, а также вдоль дороги Ленгер-Екпінді и в населенных пунктах Абай, 1 мая и Жанажол.





Наряду с этим, в населенном пункте Сарыагашского района на территории 11 км, вдоль автодороги республиканского значения посажены 20 тыс. саженцев туи и ели. Вместе с тем, работа по озеленению налажена и в Шардаринском районе. В районе создан план «Жасыл аймақ», вдоль автодорог Шардара-Абай» и «Шардара-Арыс» посажено 3 300 саженцев деревьев. Специалисты района отмечают, что работы в рамках данной программы продолжатся. Ожидается что до конца апреля будет высажено еще 1000 саженцев.





В соответствии с программой «Шатқал» в Созакском районе планируют посадить 6 тысяч саженцев, 1030 из них на сегодня посажены вдоль 8 водохранилищ. В настоящее время здесь выращивают более 800 кустов роз.









Также в программе участвует Сайрамский район. В частности на перевале Машат, вдоль международной автодороги высажены 1200 саженцев плодовых и хвойных деревьев. А в Мактааральском районе, в рамках программы посажено 11 тыс. саженцев. Кроме того, казыгуртцы планируют на 40,8 га посадить 25 610 саженцев, на сегодня в районе на 25,8 га посажено 16 343 саженцев.





Стоит отметить, что и в Туркестане еженедельные субботники проводятся не зря. Сегодня здесь порядка 17 тыс. саженцев и кустарников требуют тщательного ухода за собой. А в городе Кентау, на участке «Кок тобе» посажено 552 зеленых насаждений, со временем, в жаркие дни эта территория станет излюбленным местом отдыха горожан.





Свой большой вклад в программу внесли и жители города Арыс. В настоящее время в микрорайоне «Қалау Датқа» посажено 1 100 саженцев. Помимо этого на 12 га вдоль трассы Арыс-Шымкент посадили 5 797 саженцев.





В Тюлькубасском районе, в рамках программы «Шатқал» в 15 сельских округах высажено 6 тыс. деревьев. На 34 га тюлькубасцы посадили саженцы дуба, ели, плюща и тополя. Отметим и о жителях Орадабасинского района, которые посадили 24 165 саженце деревьев.





В целом, в регионе работы по озеленению и благоустройству районов продолжаются и после реализации программы «Шатқал». Посадка зеленых насаждений будет продолжена до конца года.



