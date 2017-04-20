Renault показала болид F1 для сезона-2027
20 апреля 2017, 11:00
По мнению французского автопроизводителя, в недалеком будущем Королевские гонки будут зрелищнее и безопаснее.
Компания Renault показала на автосалоне в Шанхае концепт R.S. 2027 Vision, дающий представление о том, какими могут стать болиды для Formula 1 через 10 лет. По мнению французского автопроизводителя, в недалеком будущем Королевские гонки будут зрелищнее и безопаснее.
Прежде всего, болельщики будут в гораздо большей степени вовлечены в процесс. Им станет гораздо удобнее следить за действиями пилотов благодаря прозрачным кокпиту и шлему, встроенным в колеса светодиодам и доступу к телеметрическим данным. Добавят зрелищности и подвижные аэродинамические элементы.
Для лучшей защиты при столкновениях корпус кокпита будет изготавливаться из сверхпрочного поликарбоната. Если авария все-таки произошла, болид автоматически переключится на беспилотный режим.
В соответствии с приобретающим все большее значение «зеленым» трендом, Renault прогнозирует, что за десять лет объем топливного бака станет вдвое меньше, а по пит-лейну болиды будут перемещаться исключительно на электротяге. При этом скорости должны возрасти за счет аккумуляторов высокой плотности и совершенствования шасси и систем привода.
Текст: Александр Орехов
Фото: Renault
Via cartimes
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