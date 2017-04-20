Toyota сделала для китайцев «веселый» седан

В рамках TNGA также разрабатываются новые двигатели и коробки передач – семейство ДВС Dynamic Force Engines и автоматические трансмиссии Direct Shift с восемью и десятью ступенями.

На автосалоне в Шанхае состоялась премьера концептуального седана Toyota Fun. Автопроизводитель не раскрывает никаких подробностей, за исключением того, что концепт построен в рамках новой глобальной архитектуры TNGA.





Визуально Toyota Fun concept напоминает североамериканскую спецификацию Camry нового поколения и может оказаться предвестником новой четырехдверки для рынка Китая. Если это действительно так, по Fun можно составить представление и о дизайне новой Camry.





TNGA (Toyota New Global Architecture) – это не какое-то единое шасси, а скорее набор базовых принципов, по которым строятся машины. Данная «платформа» уже использовалась для гибридов Prius и Prius Prime, компактного кроссовера C-HR и вышеупомянутой американской Camry. К концу 2021 года японский автопроизводитель переведет на TNGA более 60% моделей брендов Toyota и Lexus.





В рамках TNGA также разрабатываются новые двигатели и коробки передач – семейство ДВС Dynamic Force Engines и автоматические трансмиссии Direct Shift с восемью и десятью ступенями. Сюда же относятся модернизированная гибридная система Toyota Hybrid System II (THS-II) для заднеприводных автомобилей и новая плагин-гибридная система, в которой электромоторы будут служить и для привода, и для генерации энергии, а емкость аккумуляторов увеличится.



