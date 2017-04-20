По основным направлениям развития

С. Абдуллаев, председатель Военного суда РК

Государством созданы все необходимые условия для успешного функционирования судебной власти, и теперь только от нашей работы зависит, насколько эффективно мы будем продвигаться вперед по пути становления судебной системы, отвечающей международным стандартам.

Как известно, с 1 января 2016 года вступил в действие ряд законов по практическому осуществлению 11 шагов Плана нации, исполнение которых было закреплено за Верховным Судом. Главными приоритетами правосудия определены верховенство закона, профессионализм судейского корпуса, упрощение и эффективность судопроизводства, внедрение альтернативных способов разрешения споров, современных ин- формационных технологий.

В связи с этим в судебной системе произошли существенные преобразования. Одно из главных нововведений - это переход от пятиступенчатой системы правосудия к трехуровневой. При этом стоит задача значительно усилить роль судов первой и апелляционной инстанций, в которых рассматривается большинство дел. Такая мера предотвратит судебную волокиту и сократит сроки принятия судебных решений.

С внедрением трехзвенной судебной системы существенно ускорен процесс судопроизводства, что крайне важно для сторон. Если раньше отдельные категории дел рассматривались в срок до полутора лет, то сегодня они разрешаются максимум за шесть - девять месяцев. Главный результат, полученный в первый год работы в условиях трехзвенной системы, - это сохранение доверия к правосудию со стороны населения.

В соответствии с изменениями, внесенными новыми законами, ужесточены требования к кандидатам в судьи и усилена система их отбора. Немало нововведений направлено на дальнейшее развитие альтернативных способов урегулирования споров. Внедрены новые информационные технологии, которые оптимизировали работу судов, а также позволили достичь прозрачности судопроизводства, упростить доступ граждан к судебной системе.

Следует отметить, что Глава государства в своем Послании народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» поручил разработать и принять отдельную программу «Цифровой Казахстан», направленную на повышение конкурентоспособности отраслей экономики и повышение качества жизни населения путем внедрения цифровых технологий.

Модернизация, дальнейшее развитие сервисов электронного правосудия также должно стать одним из направлений развития судебной системы.

Таким образом, вышеуказанные изменения в совокупности позволят поднять на новый уровень деятельность судебной системы Казахстана в мировом рейтинге верховенства права.

Кроме этого, Глава государства в Послании народу Казахстана поручил решить вопрос гуманизации административного и уголовного законодательства.

С целью исполнения данного поручения Главы государства в настоящее время Верховным Судом в целях декриминализации проводится ревизия и анализ всех составов экономических правонарушений в сфере предпринимательской деятельности в Уголовном кодексе, Кодексе об административных правонарушениях, которые носят невысокую степень общественной опасности.

Если говорить об истории судебной системы нашей страны, то необходимо отметить, Военный суд является первым специализированным судом независимого Казахстана, который был образован в июне 1992 года. Военные суды входят в единую судебную систему страны и наделены теми функциями и полномочиями, которые возложены на суды общей юрисдикции, выполняют те же задачи, действуют на тех же принципах отправления правосудия.

Военный суд РК приравнен к областному суду и рассматривает дела в апелляционной инстанции. Военные суды гарнизонов и специализированный межрайонный военный суд по уголовным делам являются судами первой инстанции. Единственное отличие военных судов - это специфика рассматриваемых ими дел. По гражданским делам одной из сторон спора должен быть военнослужащий, орган военного управления, воинская часть. По уголовным делам подсудимым (или одним из подсудимых) должен быть военнослужащий.

Большинство судей, работающих в военных судах, имеют большой стаж работы, кроме того есть судьи, которые работают со дня образования военных судов. Одним словом, у нас трудятся достаточно профессиональные кадры, хорошо знающие военную специфику.

К сожалению, в настоящее время нагрузка военных судов является недостаточной, однако имеется возможность расширения специализации военных судов с помощью передачи в их подсудность ряда категорий дел и материалов.

Один из действенных способов решения этого вопроса - законодательная передача в подсудность военных судов гражданских дел по спорам сотрудников специальных государственных и право- охранительных органов, а также уголовных дел об уголовных правонарушениях указанных лиц. В силу своих полномочий данные сотрудники имеют специальные звания и классные чины, носят погоны и по своему статусу приближены к военнослужащим, пользуются большинством льгот, предусмотренных для военнослужащих.

Несмотря на различия в выполняемых государственных задачах, статус сотрудников правоохранительных органов и статус сотрудников специальных государственных органов во многом схож со статусом военнослужащих, это также касается их социальной и правовой защиты.

Расширение подсудности военных судов путем передачи субъектов правоохранительных органов существенно разгрузило бы местные суды, а самое главное, дало бы возможность выработать единую судебную практику, а также положительно повлиять на сохранность государственных секретов и национальную безопасность Республики Казахстан.

Как известно, основными угрозами национальной безопасности являются терроризм и экстремизм в любых формах и проявлениях. Учитывая высокий уровень роста терроризма в современном мире, который в настоящее время стал проблемой всего человечества, считаем необходимым отнести к подсудности военных судов и уголовные дела, связанные с терроризмом и экстремизмом. В случае передачи таких дел к подсудности военных судов, будет установлена единая практика по юридической квалификации действий виновных лиц и назначения наказания.

Вместе с этим военными судами гарнизонов не осуществляются полномочия следственных судей, так как нормами УПК данные полномочия не предусмотрены. В результате чего в настоящее время в военных судах гарнизонов не функционирует новый институт следственного судьи. То есть они оказались в стороне от деятельности по обеспечению защиты прав, свобод и законных интересов военнослужащих в досудебном производстве.

Также предлагается в проекте Административного процессуального кодекса РК заложить рассмотрение военными судами административных дел, связанных с военнослужащими Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, гражданами, проходящими военные сборы, за исключением дел, подсудных другим специализированным судам.

Еще одной возможностью расширения подсудности военных судов гарнизонов может стать расширение категории гражданских дел, подсудных военным судам, по спорам неэкономического характера между юридическими лицами воинских формирований и управлений.

Как известно, 10 марта 2017 года Глава государства подписал поправки в Конституцию страны, в которых один из блоков поправок затрагивает вопросы судебной системы.

Внесены изменения, которые уточняют конституционные основы судебной системы. В п. 3 ст. 79 Конституции внесены изменения, устанавливающие, что требования к судьям будут определяться конституционным законом. Кроме того, новая редакция ст. 81 Основного Закона уточняет функции Верховного Суда. Вместо положения об осуществлении надзора за деятельностью местных и других судов, определено, что Верховный Суд в предусмотренных законом случаях рассматривает отнесенные к его подсудности судебные дела, что закрепляет его роль как суда кассационной инстанции.

Хотелось бы особо отметить решение Главы государства об отказе от своих приоритетных полномочий в пользу Парламента. Одно из таких изменений - исключение п. 2 ст. 45 Конституции РК об издании Президентом законов и указов, имеющих силу законов, тем самым значительно повышается ответственность Парламента перед народом.

Основная задача конституционной реформы - построить более современную и, главное, устойчивую политическую систему управления государством. Перераспределение полномочий позволит увеличить эффективность всех органов власти.

Таким образом, все эти изменения позитивно повлияют на дальнейшее развитие государства, будут способствовать политической стабильности и экономическому росту страны. Думаю, это планомерный шаг вперед к взятому курсу по вхождению в 30-ку наиболее развитых стран мира.

Необходимо отметить, что Главой государства всегда уделялось особое внимание развитию судебной системы страны. Верховным Судом за последние годы проделана большая работа по совершенствованию уровня и качества отправления правосудия, приближения его к мировым стандартам. В связи с этим произошли кардинальные преобразования судоустройства и судопроизводства. Улучшились условия работы, в том числе материально-техническое обеспечение судов.