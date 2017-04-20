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В Алматы экологи проверили состояние городских рек и каналов

20 апреля 2017, 12:32

Виной загрязнения водоемов чаще всего являются местные жители, которые бросают мусор.

Роль строгих ревизоров примерили на себя и алматинские экологи. Специалисты проверили каналы и реки города, обнаружив целые горы мусора. Во время рейда к ответу были призваны и конкретные нарушители - теперь им придётся заплатить штраф, сообщает телеканал "Алматы".

Эта маленькая речка в Турксибском районе оказалась первой в списке проверки экологов. Место совсем не привлекает своей красотой, а наоборот отталкивает. Ведь на берегу и в самом русле образовалась огромная несанкционированная свалка. Ревизоры попытались выяснить, кто должен нести ответственность за загрязнение данной территории. Возле речки расположены два общежития. Выяснилось, что КСК в них нет, а значит, и оштрафовать некого.

«Мы проведем разъяснительную работу с жильцами домов, чтобы они не выбрасывали мусор в реку. Здесь установлены специальные контейнеры. До конца недели проведем работу по очистке реки и прилегающей к ней территории», - сказал начальник отдела экологии Турксибского района Мухаммеджан Айтжанов.

Близ другого водоёма - картина та же. Полная антисанитария наблюдается в нижней части реки Есентай Жетысуского района. Помимо бытовых отходов, экологи обнаружили на берегу и в воде автомобильные покрышки, емкости из-под краски и строительный мусор.

«Виной являются местные жители, которые бросают мусор. С начала года нами выявлено 496 нарушений. Совместно с отделом природоохранной полиции составлено штрафов более 25 млн тенге. Отделом также проводится работа по выявлению нарушений, составляются фотоальбомы со слайдами и отправляются в районный акимат для устранения», - сказал заместитель начальника отдела управления природных ресурсов и регулирования природопользования. Нурлан Дандыбаев.

Председатель КСК признал, что свалка здесь образовалась по его вине. В оправдание добавил, что дворники не успевают собирать мусор. На кооператив наложили штраф в размере около 70 тысяч тенге. Такую сумму возместят и владельцы, расположенной рядом с речкой, частной организации.

По словам местных жителей мусор сюда несут и с соседних улиц. Нарушителей не смущает, что рядом находятся жилые дома и играют дети.


Мадина Исюмбаева, Асет Кундакбаев, ТК «Алматы»


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