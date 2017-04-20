Темная материя

К каким выводам может прийти простой обыватель, читая официальные данные о наркопреступности в республике

Когда черпаешь, из различных открытых источников официальные статистические данные о наркопреступлениях или количестве наркозависимых в республике, то, сопоставив их, внимательный наблюдатель, иногда не только не получит объективную картину, но останется в сильном недоумение от разночтений, оно усилится если ознакомиться с мнением различных независимых экспертов, информацией международных организаций. Эту ситуацию можно сравнить с выводами астрономов о том, что космос заполнен некой темной материей, всем известно, что она существует, но никто о ней ничего не знает...

Мистика цифр

Согласно аналитическим материалам, начиная с 90-х годов первыми по числу наркопреступлений в республике являются - Карагандинская, Костанайская и Жамбылская области. Структуру правонарушений связанных с наркотиками составляют восемь уголовных статей и четыре административных статьи, из них 40 % преступлений приходится на статью 297 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов». По данной статье в 2012 году зафиксировано 3526 преступлений, за 2013 год - 3247. Согласно карте уголовных правонарушений Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры, в республике за прошлый год по 297-й было возбуждено 1727 уголовных дел, например, на Караганду вместе с городами-спутниками приходится - 135 преступлений. За 2017 год с 1 января по 31 марта было зарегистрировано - 917 преступлений, за тот же период прошлого года - 491. Почему так разнятся последние показатели? Возможно изменились методы регистрации правонарушений. Следует отметить, в последствие не все возбужденные уголовные дела доходят до суда, часть остаются в отказных материалах, или происходит переквалификация на иную статью, в ходе уголовного процесса подсудимого могут и вовсе оправдать, что, стоить отметить, происходит очень редко.

В целом ясна общая картина, если сравнить данные 2012 -2013 годов с 2016-м, выяснится, что в республике неуклонно сокращается число наркопреступлений. Что касается ситуации по наркозависимым, по сравнению с 2000 годом по данным Генеральной прокуратуры, к 2014 году их количество снизилось более чем на 30%, число несовершеннолетних наркоманов снизилось почти на 60%. Эту цифру подтверждают данные медиков, если в 2008 году на диспансерном учете органов здравоохранения находилось более 54 тыс. наркоманов, то к 2014 году их число сократилось до 38 тыс. Простой обыватель ориентируясь на эту информацию должен испытать положительные эмоции: наши города постепенно очищаются от наркотической заразы. Подобной реакции должно поспособствовать заявление Султана Кусетова, начальника департамента по борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков МВД РК, 6 апреля 2017 в ходе заседания комитета программы управления ООН по наркотикам и преступности для государств Центральной Азии, он сказал: «На сегодняшний день у нас на учете состоят более 17000 лиц употребляющих наркотики, ежегодно количество лиц употребляющих наркотики снижается. В основном молодежь от 20 до 35 лет употребляет наркотики».

Выходит за три года в республики более чем в два раза снизилось число учетных наркозависимых, по словам представителей правоохранительных органов: благодаря эффективной профилактический работе с молодежью, мерам реабилитации наркоманов, усилению борьбы с организованной преступностью, наркотрафиком. Наш обыватель изучив эти цифры должен прийти к логическому выводу: с такими темпами в стране, лет через пять, ни одного наркомана не останется. Подумав хорошенько он поймет, в чем одна из немаловажных составляющих такого успеха, почему столь стремительно сокращается число пациентов наркодиспасеров: может они просто умирают? Действительно, по информации казахстанских медиков вплоть до 2013 года, от передозировки наркотиков в республике расставалось с жизнью ежегодно до пяти тысяч человек. Но им противоречат цифры приведенные генеральным секретарем ОДКБ Николай Бордюжа, в ходе Министерской встречи по борьбе с наркотиками он заявил, что в Казахстане от злоупотребления наркотиками в 2013 году погибло 343 человека (в 2012 году — 155), в то время как в России ежегодно от передозировки умирает 8-10 тысяч наркозависимых. На эти цифры, конечно, следует смотреть критично, методы учета ситуации с потребителями наркотиков в наших странах отличаются: РФ - население 148 млн. чел. (8 млн. наркоманов на 2016 год), РК - население 16 млн. чел. (17 тыс. «официальных» наркоманов на начало 2017 года)

Самое любопытное заявление о числе наркозависимых в Казахстане прозвучало в 2013 году (с ним можно ознакомится в интернете) на коллегии Генеральной прокуратуры РК заместитель главы высшего надзорного органа Нурмухамбет Исаев, указывал, что любая транзитная страна какой является и Казахстан со временем становится потребителем наркотических средств и определить численность наркоманов дело неблагодарное: «Если в 1991 году по статистике у нас на учете стояло около 10,5 тысячи наркоманов, в 2000 году - 38 тысяч, то в 2010 году их число выросло до 50 тысяч человек. Однако еще в 1989 году в своих публикациях я отмечал, что цифры о наркотизации недостоверны. Каждый третий наркоман избегает учета. В 2001 году Министерство здравоохранения опубликовало сведения о том, что фактическое количество наркоманов в стране составляет свыше 250 тысяч человек, а некоторые научные источники приводят еще большие цифры - 500 тысяч человек. По-моему, сведения Минздрава и ученых выглядят более правдоподобно, чем официальная статистика».

Великий северный маршрут

Не менее сложная ситуация сложилась с учетом наркотических веществ перевозимых транзитом через республику, неизвестно сколько их оседает в наших городах. На просторах Казахстана в основном выращиваются и производятся растительные наркотики каннабиноидной группы (марихуана, гашиш). Чуйская долина, и другие нелегальные плантации, удовлетворяют полностью не только внутренний спрос, большая часть урожая идет на «экспорт» в Россию. Согласно сводкам правоохранительных органов, за 2015 год было изъято свыше 34 тонны — марихуаны (!), 4 кг - опия, 311 кг - гашиша, 464 кг — героина. В 2016 году на марихуану приходится 90% от общего объема изъятых наркотиков. По информации МВД РК за первые три месяца 2017 года, изъято 1200 кг - марихуаны, 100 кг — гашиша, 25 кг — героина.

По мнению международных экспертов, объем изъятых наркотиков - это крошечная ложка меда в огромной бочке дегтя, так через «северный маршрут» - Афганистан, Казахстан, Россия - проходит около ста тонн героина в год, в то время как правоохранительные органы в год изымают из оборота в лучшем случает полтонны. Конечно никому не удалось и никогда не удаться точно узнать, насколько верны подобные выкладки экспертов, эта сфера преступной деятельности самая непроницаемая. Главное — аналитические материалы показывают насколько у нас еще скромны результаты борьбы с наркотрафиком, что косвенно доказывают данные Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков: в прошлом году было выявлено 1,5 млн. российских наркоманов употребляющих афганский героин. О том, что наркотическая чума, пока еще не собирается уходить из Казахстана, говорят и другие цифры, если за последние десять лет опиодами увлекалось 1,7-3,2 % учетных наркозависимых молодых людей до 18 лет, то начиная с 2008 года число потребителей каннабиноидов выросло с 37% до 65 %.

Следующий признак, косвенно доказывающий факт наличия в республике большого числа конкурирующих каналов, способных удовлетворить в любом объеме спрос на наркотические вещества, выражается в относительно низких розничных ценах. Разовая доза героина составляет в среднем 0,1-0,2 грамма. В начале девяностых, стоимость одного грамма героина ( 8-10 доз) в Карагандинской области доходила до 100 $, в начале 2000-х - в пределах 50 $, то сейчас цена доходит до 10-15 $. Еще более удручающая ситуация с «легкими» наркотиками, розничная стоимость одного стакана марихуаны доходит до 5-8 тысяч тенге, спичечного коробка - 2-3 тысячи тенге. Эта дешевизна является одним из факторов способствующих увеличению числа наркозависимых среди несовершеннолетних. Молодые люди, минуя аптеки, пока еще могут купить рецептурные сильнодействующие препараты такие как трамадол и феназепам, попадают они на черный рынок, в том числе благодаря ряду медицинских работникам низшего звена.

Сахарная пудра: нет тяжелее наркотика

Попадая в Казахстан наркотические вещества чудесным образов увеличиваются в объемах, если при пересечение границы емкость с зельем весила один килограмм, то в ходе розничной торговли его разбавляют чем попало, вес увеличивается иногда до двух, а то и трех килограммов. Накодилеры делают огромные деньги буквально из воздуха, в марихуане может содержаться схожая по фактуре тертая крапива, или другое высушенное безобидное растение. Что касается героина, его «бодяжат» самым бессовестным образом, при средней суточной дозе в один грамм, наркоман в год употребляет до 300 грамм, но в основном это странная смесь кремового цвета, где активная часть героина — диацетилморфин, скорее является добавкой к наполнителю - сахарной пудре. В одном розничном чеке (кусочке фольги с дозой героина), может содержаться менее 20% активного вещества, самые щедрые дилеры оставляют 50-75 %, то есть наркозависимый покупает за баснословную цену непонятные, не всегда безобидные составы. И выходит вместо 300 грамм в год, он в самом лучшем случае употребляет 100 грамм чистого героина. Эта смертельная игра с добавками, постоянно держит наркозависимого в напряжение, он хочет через короткие промежутки времени покупать еще и еще, что приводит в конечном счете к гибели от передозировки. Но куда больше навариваются дилеры благодаря сильнодействующим синтетическим наркотикам, в одном грамме объем активного концентрата может доходит до 2%.

Влияет ли как-то аспект «чистоты» наркотического вещества, изъятого полицейскими у задержанного? на тяжесть уголовного наказания? Экспертиза отвечает только на два вопроса: каким наркотиком является изъятое вещество, какова его масса, отчего зависит тяжесть наказания, его определяют действующие пороговые величины (вес), которые четко определены в специальной таблице наркотических средств (Таблица ¹1). Я специально изменил таблицу и прибавили снизу ячейки со статьями уголовного кодекса, чтобы простые казахстанцы могли узнать, какое наказание может ожидать человека задержанного с наркотиками. Например, если у него изъяли 0,5 грамм марихуаны, то это считается малым объемом (весом), если задержанный носил без цели сбыта, его ожидает уголовное наказание несвязанное с лишением свободы: штраф до 240 МРП, арест до 60 суток, ограничение свободы.

Таблица отвечает на наш вопрос: зависит ли чистота наркотика на тяжесть наказания? Как видим: нет. Так вес изъятого героина идет вместе с сопутствующими веществами и наполнителями, то есть даже если активный концентрат, предположим, составляет 60% от общего объема, это никак не ослабит вину подозреваемого. Почему нас заинтересовал этот аспект, дилеры продавая «разбодяженный» наркотик потребителю, тем самым увеличивают его ответственность перед законом, ношение 1 грамма даже «грязного» героина, для собственных нужд, наказывается лишением свободы до семи лет.

Параллельно с определением веса и состава наркотика дознаватели, а затем следователи проверяют, в каких целях подозревай (обвиняемый) держал при себе запрещенное вещество: для сбыта или личного потребления. Как правило если нет опровержимых доказательств например видеофиксации факта продажи наркотика другим лицам, все задержанные объясняют его происхождение, одной фразой: «Шел по улице, увидел странный пакет, поднял, положил в карман». Если будет доказан факт сбыта подсудимым героина несовершеннолетнему лицу в объеме 1 грамм, его будет ждать крайне суровое наказание: 20 лет лишения свободы, с конфискацией имущества.

Таблица разработана так, что даже, новоиспеченный потребитель, задержанный с самым минимальным весом наркотика, никогда не избежит уголовного наказания. Но сегодня у дилеров появились неожиданные союзники, в виде различных электронных устройств и интернета, они хоть и временно, но делают еще более невидимой эту сферу криминального мира, оттягивая неминуемое уголовное наказание; исчезает непосредственный контакт продавец-клиент, благодаря социальным сетям, мессенджерам типа «Telegram», и терминалам с электронными кошельками.

Павел ПОПОВКИН (Журналист)

Таблица ¹1