Узбекистан снизил акцизный налог на сельхозпродукцию из Казахстана

Узбекистан изменил акцизные налоги на импортную сельскохозяйственную продукцию согласно постановлению «О дальнейших мерах по упорядочению внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК. В два раза снижен налог на пшеничную муку, подсолнечное масло.

«Принятые меры являются следствием официального визита в Казахстан Президента Республики Узбекистан в марте текущего года, - отметили в МСХ. - Созданы благоприятные условия по доступу на рынок Узбекистана казахстанским производителям сельскохозяйственной продукции».

В частности, снижены акцизы на сельскохозяйственную продукцию:

- на муку пшеничную (с 11 до 5%);

- на масло подсолнечное и сафлоровое (с 20 до 10%);

- на консервированные овощи, без добавления уксуса (с 50 до 10%);

- на фруктовые и овощные соки (с 70 до 30%);

- на продукты для приготовления соусов и готовые соусы (с 70 до 25%, исключая томатный кетчуп и майонез).

Также отменен акцизный налог на макаронные изделия. Ранее он составлял 30 и 50%.

В 2016 году экспорт казахстанской сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки (90 товарных позиций) в Узбекистан составил 426,9 млн долларов. Наша страна экспортировала соседям в прошлом году 1725,2 тыс. тонн зерна, 4,7 млн тонн муки, 96 тыс.тонн семян подсолнечника, 10,2 тыс. тонн растительного масла, 51 тыс. тонн картофеля.