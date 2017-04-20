Аким СКО обещал наказать распространителей слухов о грязной питьевой воде

Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов на брифинге в региональной СЦК опроверг данные слухи и пообещал, что провокаторы, которые пишут о загрязнении питьевой воды в социальных сетях и мессенджерах, будут найдены и наказаны.

По социальным сетям и WhatsApp последние несколько дней ходит сообщение, предупреждающее не пить сырую воду, так как рядом с Сергеевским водохранилищем затопило канализацию.





Позже в различных чатах WhatsApp и разных социальных сетях молниеносно распространились слухи о том, что "затоплены и насосные станции горводоканала в городе Петропавловске, в результате чего произошло загрязнение воды канализационными стоками, отчего она не пригодна для питья, особенно без кипячения". Кроме того, горожан призывают делать трех-четырехдневный запас воды, и, судя по комментариям, многие так и поступили.

"По тем вбросам, которые идут по соцсетям о некачественной воде, заявляем, никаких примесей в ней нет. Информация о том, что нет безопасной питьевой воды, что город накроет волной — провокация. Власти держат ситуацию на контроле. Еще раз официально заявляю, что мы готовы к приему воды и к любому варианту событий. Запасы воды есть. Мы предполагаем, что вода может подняться до насосной станции "Кызылжар су". Готовы к этому. Сил и средств у нас хватает", — заявил Кумар Аксакалов.

Он подчеркнул, что в настоящее время проводится работа по укреплению сооружений насосной станции.



"Мы не допустим, чтобы в воду попали загрязняющие вещества. На всякий случай делаем запас воды. Имеющейся в распоряжении техники и водовозов хватит, чтобы обеспечить запас воды для Петропавловска на 3-4 дня. Также есть источники за пределами областного центра, которые смогут нас обеспечить чистой питьевой водой. Поэтому паники здесь не должно быть. Я официально заявляю, что вода нормальная и пригодна для питья, никаких вредных примесей в ней нет. Более того, мы найдем провокаторов, которые пытаются заработать очки на той ситуации, которая, возможно, будет складываться", — заверил глава региона.

Кроме того, слухи о загрязнении водопроводной воды опроверг и областной департамент по ЧС.



"Департамент по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области официально информирует о том, что распространяемая в системе WhatsApp и социальной сети Instagram информация о якобы существующей проблеме с недостаточной очисткой питьевой воды и опасностью ее употребления не соответствует действительности и является несанкционированным фейковым вбросом, прикреплённым к официальной предупредительной информации ДЧС СКО, размещённой на страницах ДЧС СКО в социальных сетях ВКонтакте и Facebook 18 апреля", — проинформировали в пресс-службе ведомства.

