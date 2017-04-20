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Однодневный заработок перечислили актюбинские госслужащие в фонд помощи пострадавшим от паводка

20 апреля 2017, 16:18

Бердыбек Сапарбаев поблагодарил всех, кто оказал помощь.

Аппарат акима Актюбинской области не остался в стороне и оказал помощь тем, кто пострадал от весеннего половодья, перечислив однодневный заработок в фонд помощи жителям региона пострадавшим от паводка, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима региона.

Напомним, ранее аким области Бердыбек Сапарбаев поблагодарил всех, кто оказал помощь пострадавшим от паводка.

- При объезде затопленных участков и пунктов эвакуации я увидел, что актюбинцы не остаются равнодушными, оказывая помощь и поддержку всем, кто в ней нуждается. Особая благодарность предпринимателям и организациям, общественным организациям, а также волонтерам – молодым людям, которые без чьих-либо приказов и принуждения принимают активное участие в оказании помощи. В таких ситуациях проявляется наше единство, благодаря которому мы сможем справиться с любыми трудностями, - отметил Бердыбек Сапарбаев в ходе заседания областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В результате паводков в регионе были затоплены 850 дачных домов и дворов, разрушены 5 дачных домов. С территории садоводческих коллективов эвакуированы 1907, спасены 71 человек. В 9 пунктах временного размещения людей размещены 792 человека, в том числе 347 детей.

После объявления на территории города ЧС местного значения начала работать специальная комиссия, членам которой предстоит определить ущерб, нанесенный пострадавшим, выяснять законность построек в зоне подтопления.

19 апреля актюбинские водохранилища перешли на обычный режим работы, Актюбинское и Каргалинское водохранилища в связи с прекращением поступления паводковых вод перешли на обычный режим эксплуатации. Ситуация в Актобе стабильная и находится под постоянным контролем руководства области.

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