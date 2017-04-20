В Сайраме реализовано два проекта в рамках «Зеленой экономики»

В прошлом году из солнечной энергии был произведен ток, мощностью 987,166 МВт.

В Сайрамском районе Южно-Казахстанской области в рамках программы «Зеленая экономика» реализовано два проекта по производству электрической энергии из речной воды и энергии солнца , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима региона.





Реализованную электроэнергию ТОО «Аксу Энерго» отправляет в компанию «Онтустик Жарык». Первым проектом товарищества является гидроэлектростанция, берущая электроэнергию из озера Аксу. Станция, производящая 2,5 МВт электроэнергии, была реализована в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020». Второй проект – получение электроэнергии с помощью солнца. С этой целью на территории 2,5 га предприниматель установил более 4 тысячи батарей, которые будут брать энергию солнца.





Устройство, собирающее в одном месте солнечные панели и отправляющая в общий трансформатор произведенную электроэнергию была привезена из Китая.





В прошлом году из солнечной энергии был произведен ток, мощностью 987,166 МВт. В целом электростанция производит электроэнергию 1 МВт/час. Этого достаточно для того, чтобы обеспечить около 50 семей светом.





Работы по получению солнечной энергии проводятся в летнее время, а гидроэлектростанция временно приостанавливает свою деятельность, в связи с поливочными работами. Как вам известно, главной позицией международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017» является развитие «Зеленой экономики».



