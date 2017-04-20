В Алматинской области домбристы сыграют non-stop

В сердце каждого казаха «Домбра» занимает особое место. Еще в древности она служила своеобразным языком общения кочевых людей, который позволял им выражать свое душевное состояние. Одной из главных несокрушимых вершин искусства, дошедших до наших дней, считается – кюй домбры. Сегодня, старая домбра завоёвывает всё больше новых поклонников.

«Казахская домбра – инструмент ставший достоянием культуры, переходя из поколения в поколение. Проект «Домбыра party» — уникальная возможность популяризировать казахскую музыкальную культуру, возрадить национальные обычаи и интерес к игре на национальном инструменте среди подрастающего поколения. Стоит отметить, что он проходит уже не первый раз. И с каждый годом превращается в традицию. В связи с этим, 20-21 апреля Алматинским областным управлением внутренней политики совместно с региональной службой коммуникаций планируется проведение уникальной акции «Dombra Party – non stop» по исполнению казахских национальных кюев в течение суток», — сказал известный Казахстанский блогер Данияр Баяхметович.





Подобные мероприятия проходят по всей республике. Впервые за всю историю нашей республики, участники акции без остановок исполнят национальные музыкальные мотивы, тем самым демонстрируя любовь к бесценному культурно-духовному наследию казахского народа. По итогам мероприятия лучшие его участники будут награждены благодарственными письмами организаторов.