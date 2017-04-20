КНБ РК нейтрализовал деятельность 4 радикальных группировок

«Нейтрализована деятельность 4 радикальных группировок, участники которых распространяли материалы и допускали призывы в поддержку запрещенной в Казахстане международной террористической организации «ДАИШ», сообщили в ведомстве.





В рамках досудебного расследования по фактам пропаганды терроризма и разжигания религиозной вражды задержано 11 человек.





В настоящее время проводятся обыски по местам их проживания, допросы свидетелей, а также другие следственные мероприятия.