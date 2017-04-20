КНБ РК нейтрализовал деятельность 4 радикальных группировок
20 апреля 2017, 20:46
В рамках досудебного расследования по фактам пропаганды терроризма и разжигания религиозной вражды задержано 11 человек.
Комитетом национальной безопасности 20 апреля в Актюбинской и Южно-Казахстанской областях с привлечением органов внутренних дел проведены специальные операции, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.
«Нейтрализована деятельность 4 радикальных группировок, участники которых распространяли материалы и допускали призывы в поддержку запрещенной в Казахстане международной террористической организации «ДАИШ», сообщили в ведомстве.
В рамках досудебного расследования по фактам пропаганды терроризма и разжигания религиозной вражды задержано 11 человек.
В настоящее время проводятся обыски по местам их проживания, допросы свидетелей, а также другие следственные мероприятия.
Фото: Total.kz
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