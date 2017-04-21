"Свидетели Иеговы" признаны слишком опасными для россиян

Верховный суд РФ признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Ликвидирован будет не только главный центр, но и около четырехсот региональных отделений. Все имущество свидетелей подлежит конфискации , сообщает , сообщает Вести.ru





"Ликвидировать религиозную организацию управленческий центр "Свидетели Иеговы в России". Обратить имущество, ликвидируемой религиозной организации, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, в собственность Российской Федерации".





Вердикт Верховного суда России: отныне управленческий центр "Свидетелей Иеговы в России" и 395 его региональных организаций — вне закона. Таким образом, удовлетворен иск Минюста РФ о признании "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией.





"Даже сама литература "Свидетелей Иеговы" меняет поведение человека помимо его воли. Манипулирование сознанием посредством изображений. Очень много было перенято из наработок фашистской Германии, когда эксперименты проводились над узниками различных концлагерей", — рассуждает Александр Корелов, сектовед.





На страхе и мракобесии выстроена гигантская финансовая империя. Миллионы адептов с радостью ждали ничего иного, как скорейшей гибели человечества, реального апокалипсиса. Ведь "Свидетелям Иеговы" уготовлена прекрасная вечная жизнь, а всем остальным — страшный суд и жуткая смерть.





"Дело в том, что "Свидетели Иеговы" позиционируют себя с апокалиптической саранчой. Скажем, в Библии есть упоминание о том, что в конце времен разверзнется бездна и выйдет из этой бездны саранча, которая будет жалить и убивать", — говорит Владимир Сторчак, религиовед, член экспертной комиссии при главном управлении министерства юстиции РФ по Ростовской области.





Избавление от болезней, горя и страданий, а также счастливая бесконечная жизнь в кругу семьи и друзей. Хотели бы вы жить именно при таком правлении?





Так всё всегда и начиналось. На улице, остановке трамвая или в собственном подъезде.





Беседа о Боге, как правило, нужна вербовщикам "Свидетелей Иеговы" лишь для того, чтобы внести в анкету адрес, телефон, семейное положение, зарплату и прочие данные охмуряемого.





"Им же не говорят, когда завлекают, что существуют некие запреты, что этих запретов много, что люди должны отказаться от своего привычного социума, от родителей", — объясняет Татьяна Кондратьева, полковник юстиции в отставке.





Адептам запрещено отмечать праздники, служить в армии, нежелательно заключать браки с кем-либо, кроме единоверцев. Ходить на выборы и уважать закон — тоже грех.





Семейная жизнь Алексея начала рушиться именно в тот момент, когда его жене на улице предложили поговорить о Боге.





"Я запретил, чтобы у нас дома находилась литература данной организации. Жена поставила мне условие, либо я возвращаю литературу, либо она уйдет из дома. Ну, в общем, она ушла из дома, и увела с собой детей", — поделился пережитым Алексей Тимофеев.





А дальше происходит вот что — собрание "Свидетелей Иеговы" в Москве. В нескольких залах бывшего депо тысячи людей внимают... проповедующему телевизору: "У вас не будет ничего болеть, и вы будете счастливы. А почему? А потому что Иегова и Иисус Христос с вами!"





Для этого надо было всего лишь раскошелиться. Миллиарды долларов со всего мира стекаются в главную штаб-квартиру "Свидетелей Иеговы" в Бруклине, США. Отсюда же рассылается экстремистская литература.





Главным основанием для иска минюста о ликвидации стал запрет для "Свидетелей Иеговы" на переливание крови, ставший причиной десятков детских смертей по России.



