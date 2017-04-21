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Казахстанским туристам рекомендуют избегать район происшествия в Париже

21 апреля 2017, 07:18

На Елисейских Полях проводится спецоперация.

Комитет индустрии туризма Министерства культуры и спорта Республики Казахстан рекомендует казахстанским туристам в Париже избегать район происшествия, а также места массового скопления людей, следовать инструкциям полицейских. Об этом на своей странице в Facebook написал директор департамента индустрии туризма комитета Марат Игали, передает Zakon.kz.

Напомним, 20 апреля на Елисейских Полях в Париже произошла стрельба, в результате которой погиб один полицейский, двое получили ранения. Преступник был ликвидирован на месте, в настоящее время разыскивается его сообщник.

Сообщается, что в Париж он прибыл на поезде из Бельгии. Место стрельбы оцеплено, полиция ведет проводит обыски в квартире одного из нападавших.

На Елисейских Полях проводится спецоперация. Закрыты две близлежащие к месту происшествия станции метро. Сотрудники правоохранительных органов проводят эвакуацию посетителей общественных мест на всем протяжении Елисейских Полей в Париже. Эвакуация проводится на всем протяжении Елисейских Полей, от Триумфальной Арки до площади Согласия. Отмечается, что полицейские вооружены и просят людей проходить в сторону площади Согласия, оставаясь на свету.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка ИГ. Нападение на полицейских произошло за несколько дней до президентских выборов, которые состоятся 23 апреля.

Фото: EPA/IAN LANGSDON.

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