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Глава Европарламента заявил о возможности отмены Brexit

21 апреля 2017, 07:38

В среду парламент Великобритании поддержал предложение премьера Терезы Мэй провести 8 июня досрочные всеобщие выборы.

Президент Европарламента Антонио Таяни заявил, что процессу выхода Великобритании из ЕС можно дать задний ход, если на предстоящих досрочных парламентских выборах британцы выберут новое правительство, сообщает РИА Новости.

"Если Великобритания после выборов захочет отозвать (Статью 50), процедура будет очень простой", — заявил он в интервью газете Guardian.

"Если Великобритания захотела бы остаться, это было бы на пользу всем. Я был бы очень рад", — добавил он.

Решение выйти из ЕС было принято британцами на референдуме 23 июня 2016 года. Великобритания 29 марта официально запустила процесс выхода Великобритании из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit.

В среду парламент Великобритании поддержал предложение премьера Терезы Мэй провести 8 июня досрочные всеобщие выборы. Мэй, ранее заявлявшая, что выборов до 2020 года не будет, объяснила смену позиции необходимостью сплочения страны в свете предстоящих переговоров с ЕС по Brexit.

Фото: РИА Новости . Алексей Витвицкий.

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