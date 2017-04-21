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Атака на полицейских в Париже

21 апреля 2017, 07:00

Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Исламское государство».

20 апреля вечером в Париже на полицейских было совершено нападение. Инцидент со стрельбой в центре французской столицы произошел около 21:00 (22:00 мск). В ходе перестрелки на Елисейских полях с неизвестным один полицейский был убит, двое получили ранения, один из них сейчас в критическом состоянии. Также ранение получила одна прохожая.

Происшествие случилось в момент, когда по национальному телеканалу France 2 шел последний большой предвыборный эфир с участием всех 11 кандидатов в президенты, которые через три дня примут участие в первом туре выборов главы государства. Голосование намечено на воскресенье, 23 апреля, второй тур должен пройти 7 мая.

Преступник был ликвидирован, его сообщнику предположительно удалось скрыться.

В Париже проводится спецоперация. Ведутся поиски второго подозреваемого, выдан ордер на его арест.

Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Исламское государство» (запрещенная в Казахстане). Экстремисты сообщили, что нападение на полицейских произвел их «солдат» Абу Юсиф из Бельгии.

Фото Associated Press

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