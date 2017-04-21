Арум: с радостью устрою бой между Головкиным и Рамиресом

Боб Арум, промоутер чемпиона мира во втором среднем весе по версии WBO Гилберто Рамиреса (34-0, 24 КО), выразил заинтересованность в организации боя своего подопечного с Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО).





«На прошлой неделе я общался с менеджером Головкина. Очевидно, они думают о бое с Канело, но они понимают, что этот поединок может не состояться в принципе. Встреча с Сондерсом также проблематична, потому я с радостью организую бой Головкина и Рамиреса. Я думаю, что это большое событие, в котором у Гилберто будут неплохие шансы», — приводит слова Арума BoxingScene.





22 апреля Гилберто Рамирес проведёт добровольную защиту титула против украинца Максима Бурсака (33-4-1, 15 КО).