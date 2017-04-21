Сагадиев поблагодарил школьника за спасение девочки от педофила

«Уважаемый Тимурбек Тахиругли! Благодарю тебя за мужественный поступок в сохранении жизни человека. Я уверен, что проявленное тобой мужество станет положительным примером для подрастающего поколения. На пути к взрослой жизни, в которую ты вступаешь, желаю успехов и оправданных надежд. Я верю, что в будущем ты станешь одним из тех, кто внесет существенный вклад в светлое будущее нашей страны», - написал министр в письме.



