Сагадиев поблагодарил школьника за спасение девочки от педофила
«Я верю, что в будущем ты станешь одним из тех, кто внесет существенный вклад в светлое будущее нашей страны», - написал министр в письме.
Напомним, 14 апреля в селе Тургень Алматинской области неизвестный мужчина напал на ребенка с целью изнасиловать. Девочка шла из школы домой, когда на нее напал нетрезвый мужчина 30 лет. Преступник сбросил ребенка с моста в речку, затем волок ее по камням и разбитым бутылкам в сторону деревьев. Спас девочку прохожий, Тимурбек Жамаладдинов.
Фото: Today.kz
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