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Сагадиев поблагодарил школьника за спасение девочки от педофила

21 апреля 2017, 10:38

«Я верю, что в будущем ты станешь одним из тех, кто внесет существенный вклад в светлое будущее нашей страны», - написал министр в письме.

Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев поблагодарил ученика 11 класса из Алматинской области Тимурбека Жамаладдинова за спасение 8-летней девочки, сообщает МИА «Казинформ».

«Уважаемый Тимурбек Тахиругли! Благодарю тебя за мужественный поступок в сохранении жизни человека. Я уверен, что проявленное тобой мужество станет положительным примером для подрастающего поколения. На пути к взрослой жизни, в которую ты вступаешь, желаю успехов и оправданных надежд. Я верю, что в будущем ты станешь одним из тех, кто внесет существенный вклад в светлое будущее нашей страны», - написал министр в письме.

Как сообщили в пресс-службе МОН, благодарственное письмо Тимурбеку вручит сегодня в Алматы председатель Комитета науки Министерства образования и науки РК Болатбек Абдрасилов.

Напомним, 14 апреля в селе Тургень Алматинской области неизвестный мужчина напал на ребенка с целью изнасиловать. Девочка шла из школы домой, когда на нее напал нетрезвый мужчина 30 лет. Преступник сбросил ребенка с моста в речку, затем волок ее по камням и разбитым бутылкам в сторону деревьев. Спас девочку прохожий, Тимурбек Жамаладдинов.


Фото: Today.kz


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