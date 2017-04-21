В ЮКО будет запущен цех по сушке лука

В Ордабасинском районе Южно-Казахстанской области развивается деятельность по созданию кооперативов , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима региона.





На сегодня ТОО «Март» является одним из первых, проявивших инициативу по созданию кооперации. Данное товарищество планирует объединить предпринимателей, которые имеют возможность сдавать лук в кооператив, путем создания цеха для сушки лука.





Необходимое оборудование для цеха планируется приобрести в лизинг через РИЦ «ОҢТҮСТІК». Уникальность будущего цеха - сушит лук, который превращается в отходы и остается на полях. То есть, крестьяне теперь будут иметь возможность работать без отходов и с дополнительной прибылью, путем предоставления в цех для сушки лука, непригодного для рынка. Кроме того, благодаря началу совместной работы будет создан кооператив, таким образом, мелкие хозяйства будут образовываться в крупные предприятия.





Следует отметить, что основная часть фермеров Ордабасинского района занимаются выращиванием лука. В этой связи, с целью разъяснения предпринимателям о необходимости развития сельскохозяйственных производственных кооперативов, представители РИЦ «ОҢТҮСТІК» провели семинар-совещание для желающих создать кооператив.













В свою очередь, заместитель Председателя Правления РИЦ «ОҢТҮСТІК» Д. Мамыров разъяснил о государственных льготах и путях получения кредита, которые предоставляются для совместных хозяйств. «Финансирование кооперативов рассматривается нами в качестве приоритетного направления. Хозяйства, желающие объединиться, могут обратиться к нам за советом. Кроме того, наш центр может предоставить помощь в разработке бизнес проекта и сборе полного пакета документов»,-сказал Даулет Мамыров.





Наряду с этим, специалист центра обслуживания предпринимателей подробно рассказал присутствующим о преимуществах создания сельскохозяйственных кооперативов.



