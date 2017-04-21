В единении - сила

Совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки на 2017 год обсудили военные стран ОДКБ.

Делегация Министерства обороны Казахстана под руководством первого заместителя начальника Генерального штаба ВС РК генерал-майора Амира Халикова приняла участие в первых штабных переговорах по организации и проведению совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ в 2017 году.

Стороны раскрыли основы замыслов учений, согласовали состав привлекаемых сил и средств, сроки и районы проведения учений и тренировок, а также вторых штабных переговоров. Достигнута договоренность о рассмотрении принимающими сторонами, Казахстаном, Арменией и Россией вопросов приглашения на учения наблюдателей от международных организаций, в том числе Международного комитета Красного Креста.

В рамках визита также состоялась совместная деловая игра с Объединенным штабом и Секретариатом ОДКБ, оперативными группами заинтересованных министерств и ведомств государств - членов организации с участием Постоянного совета ОДКБ по урегулированию кризисной ситуации. В ходе встреч разработаны проекты решений Совета коллективной безопасности ОДКБ, документы политического и дипломатического характера уставных органов по мерам урегулирования кризисной ситуации. Также были заслушаны предложения оперативных групп от вооруженных сил государств - членов организации по оказанию военной и военно-технической помощи, проведены заседания Военного комитета и Постоянного совета.

Даурен Садвакасов