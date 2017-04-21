Проверку в метро Петербурга продлили до мая

Внеплановая проверка Ространснадзором метрополитена Санкт-Петербурга продлевается до начала мая из-за ее синхронизации со следственными действиями, сообщил журналистам глава Ространснадзора Виктор Басаргин в кулуарах Красноярского экономического форума

"Идут следственные все вопросы. Когда они закончат, мы параллельно с ними закончим", — сообщил Басаргин, уточнив, что завершение проверки намечено на начало мая.





Ранее Басаргин говорил, что внеплановая проверка метрополитена была начата 3 апреля. Замминистра транспорта РФ Николай Захряпин уточнял, что в соответствии с законодательством Ространснадзор будет проводить внеплановую проверку метро Петербурга в течение 20 дней.