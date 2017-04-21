В Павлодаре аким запретил собирать деньги с учителей на празднование Наурыза
21 апреля 2017, 11:57
Как альтернативу градоначальник предложил привлечь к празднику арендаторов школьных столовых.
30 апреля павлодарским школам поручено в честь Наурыза накрыть дастархан в парке имени Гагарина, правда, на какие деньги педагоги будут угощать горожан, ещё не ясно, передаёт pavlodarnews.kz.
Об этом шла речь на совещании акима города Нуржана Ашимбетова с представителями госструктур, местной службы полиции и директорами школ.
- Мы хотели бы, чтобы каждая школа организовала свою площадку и накормила народ. Как обычно - плов, бауырсаки, наурыз коже. Как думаете, тяжело вам будет? – спросил представителей образования Нуржан Ашимбетов.
На что директор СОШ №6 Галина Кулаковская ответила утвердительно.
- На это нужно много денег, собирать придётся с тех же учителей, а педагогов в нашей школе немного, - сетует директор. - Нам теперь нужно искать спонсоров, все крупные предприятия уже задействованы в празднике. Единственный выход - попросить местные кафе оказать нам содействие.
Нуржан Ашимбетов запретил собирать деньги с преподавателей. Как альтернативу градоначальник предложил привлечь к празднику арендаторов школьных столовых.
- Они зарабатывают, как ИП платят мизерные налоги, один день сэкономят, ничего страшного. Если кто-то не сможет организовать стол - ничего не поделаешь, но желательно постараться, - попросил аким города.
Фото: Кристина Кохно/pavlodarnews.kz, otyrar.kz
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