В Павлодаре аким запретил собирать деньги с учителей на празднование Наурыза

30 апреля павлодарским школам поручено в честь Наурыза накрыть дастархан в парке имени Гагарина, правда, на какие деньги педагоги будут угощать горожан, ещё не ясно , передаёт , передаёт pavlodarnews.kz





Об этом шла речь на совещании акима города Нуржана Ашимбетова с представителями госструктур, местной службы полиции и директорами школ.





- Мы хотели бы, чтобы каждая школа организовала свою площадку и накормила народ. Как обычно - плов, бауырсаки, наурыз коже. Как думаете, тяжело вам будет? – спросил представителей образования Нуржан Ашимбетов.





На что директор СОШ №6 Галина Кулаковская ответила утвердительно.





- На это нужно много денег, собирать придётся с тех же учителей, а педагогов в нашей школе немного, - сетует директор. - Нам теперь нужно искать спонсоров, все крупные предприятия уже задействованы в празднике. Единственный выход - попросить местные кафе оказать нам содействие.





Нуржан Ашимбетов запретил собирать деньги с преподавателей. Как альтернативу градоначальник предложил привлечь к празднику арендаторов школьных столовых.





- Они зарабатывают, как ИП платят мизерные налоги, один день сэкономят, ничего страшного. Если кто-то не сможет организовать стол - ничего не поделаешь, но желательно постараться, - попросил аким города.











