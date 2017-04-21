Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Павлодаре аким запретил собирать деньги с учителей на празднование Наурыза

21 апреля 2017, 11:57

Как альтернативу градоначальник предложил привлечь к празднику арендаторов школьных столовых.

30 апреля павлодарским школам поручено в честь Наурыза накрыть дастархан в парке имени Гагарина, правда, на какие деньги педагоги будут угощать горожан, ещё не ясно, передаёт pavlodarnews.kz.

Об этом шла речь на совещании акима города Нуржана Ашимбетова с представителями госструктур, местной службы полиции и директорами школ.

- Мы хотели бы, чтобы каждая школа организовала свою площадку и накормила народ. Как обычно - плов, бауырсаки, наурыз коже. Как думаете, тяжело вам будет? – спросил представителей образования Нуржан Ашимбетов.

На что директор СОШ №6 Галина Кулаковская ответила утвердительно.

- На это нужно много денег, собирать придётся с тех же учителей, а педагогов в нашей школе немного, - сетует директор. - Нам теперь нужно искать спонсоров, все крупные предприятия уже задействованы в празднике. Единственный выход - попросить местные кафе оказать нам содействие.

Нуржан Ашимбетов запретил собирать деньги с преподавателей. Как альтернативу градоначальник предложил привлечь к празднику арендаторов школьных столовых.

- Они зарабатывают, как ИП платят мизерные налоги, один день сэкономят, ничего страшного. Если кто-то не сможет организовать стол - ничего не поделаешь, но желательно постараться, - попросил аким города.



Фото: Кристина Кохно/pavlodarnews.kz, otyrar.kz

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...