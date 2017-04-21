В Астане к 2025 году построят 7 новых микрорайонов

В них планируется разместить 2 миллиона жителей. Соответствующий мастер-план в настоящее время разрабатывается.

Аким Астаны Асет Исекешев на совещании под председательством Президента РК Н. Назарбаева по вопросам подготовки к международной специализированной выставке ЭКСПО-2017, а также по развитию города Астаны рассказал о планах по застройке столицы, передает корреспондент Zakon.kz





« Учитывая, что главным трендом современности является урбанизация и застройка новых территорий и перестройка старых действующих территорий, на основе новых систем жизнеобеспечения столицы, на основе опыта таких городов Копенгаген, Лондон, Абу-Даби, Дубай мы проводим сейчас международный конкурс по разработке мастер-плана Астаны, рассчитанный на 2 миллиона жителей », - пояснил он.





По его словам, Астана будет одним из первых среди стран СНГ городом, где будет применена такая практика.





« Новая концепция определена по полицентричному принципу - 7 планировочных районов, каждый со своим трендом. При этом мы кардинально предлагаем изменить подходы по освоению территорий столицы », - отметил градоначальник.





А. Исекешев сообщил, что на сегодня определены границы 22 тысячи гектар, на которых «до 2025 года гарантировано будет обеспечена инженерной, транспортной, социальной инфраструктура».





« Мы предлагаем обеспечивать застройку только в рамках этой территории. Здесь возможно построить 40 миллионов квадратных метров жилья и разместить 2 миллиона жителей. Не убирая приоритеты застройки проектов Мангилик Ел, Туран, Аллея Мынжылдык, предложение перенести один приоритет строительства в правобережную часть города - путем сноса, реконструкции старых зданий и строительство новых многоэтажных комплексов », - заключил аким.





Ксения Давыдова, Астана

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