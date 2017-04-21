Назарбаев об Астане: "Лицо помыли, а сзади дырявая!"
21 апреля 2017, 12:55
Глава государства прокомментировал хибары на фоне высоток в столице.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев потребовал от акима Астаны Асета Исекешева навести порядок на окраинах Астаны.
В пятницу, во время заседания, посвященного предстоящей выставке ЭКСПО, комментируя слайды со снимками, где на фоне современных строений в столице Казахстана "красовались" свалки и хибары, президент Казахстана заявил: "Туристы пойдут именно туда, сфотографируют и скажут: "Лицо помыли, а задница дырявая!"
Международная специализированная выставка "ЭКСПО-2017" пройдет в Астане с 10 июня по 10 сентября 2017 года. Планируется, что в выставке примут участие представители 100 стран.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: Объектив.kz
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