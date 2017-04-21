Назарбаев об Астане: "Лицо помыли, а сзади дырявая!"

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев потребовал от акима Астаны Асета Исекешева навести порядок на окраинах Астаны.

В пятницу, во время заседания, посвященного предстоящей выставке ЭКСПО, комментируя слайды со снимками, где на фоне современных строений в столице Казахстана "красовались" свалки и хибары, президент Казахстана заявил: "Туристы пойдут именно туда, сфотографируют и скажут: "Лицо помыли, а задница дырявая!"



