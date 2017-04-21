Внесены изменения в Правила определения фиксированных тарифов (аннотация к документу от 17.04.2017)

В частности, изменения были внесены в пункты 4, 5 :

«4. Правительство Республики Казахстан вправе ежегодно корректировать уровни ранее утвержденных фиксированных тарифов.

5. Акт Правительства Республики Казахстан о корректировке утвержденных фиксированных тарифов вводится в действие не ранее чем через два года после его первого официального опубликования в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, на казахском и русском языках.

Для стимулирования внедрения объектов по использованию возобновляемых источников энергии малой мощности, а также обеспечения электричеством местностей с менее благоприятными природными, климатическими, техническими или иными условиями для развития возобновляемых источников энергии фиксированные тарифы дифференцируются в зависимости от установленной мощности объектов по использованию возобновляемых источников энергии.»;

Также Правила были дополнены пунктом 11-2 следующего содержания:

«11-2. Для проектов, имеющих кредитные обязательства в иностранной валюте, в случае, если изменение обменного курса национальной валюты к конвертируемым валютам составило 25% и выше по сравнению с предыдущим годом, фиксированные тарифы, за исключением фиксированных тарифов для проекта солнечных электрических станций, использующих фотоэлектрические модули на основе казахстанского кремния (Kaz PV), суммарной мощностью 37 МВт для преобразования энергии солнечного излучения, индексируются один раз в год на 1 октября с учетом инфляции и изменения обменного курса национальной валюты к конвертируемым валютам по формуле:

Тt+1 - проиндексированный фиксированный тариф, рассчитанный по вышеуказанной формуле, округляемый до целых тиынов в сторону уменьшения;

Tt - действующий фиксированный тариф, утвержденный Правительством Республики Казахстан, с учетом ранее проведенной индексации, если такая индексация ранее проводилась;

ИПЦt- индекс потребительских цен, накопленный за двенадцать месяцев, предшествующих 1 октября года проведения индексации, определяемый по данным уполномоченного органа в области государственной статистики;

USDt+1 - текущий курс тенге к доллару США на 1 октября года проведения индексации, определяемый по данным Национального Банка Республики Казахстан;

USDt - средний курс тенге к доллару США, рассчитанный за период двенадцать месяцев, предшествующих дате проведения индексации, определяемый по данным Национального Банка Республики Казахстан.».

Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.