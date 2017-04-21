Pininfarina построила кроссоверы на микротурбинах

На международном автосалоне в Шанхае итальянская студия дизайна Pininfarina и китайский производитель экологичных автомобилей и технологий Hybrid Kinetic Group представили два новых совместных проекта – кроссоверы K550 и K750. Фактически, это одна и та же модель, но в двух- и трехрядном исполнении.





В плане дизайна и техники кроссоверы повторяют седан H600, который был впервые представлен этой весной в Женеве, а теперь также демонстрируется в Шанхае. Главная «фишка» этих автомобилей – электрическая силовая установка с микротурбогенератором, на ходу подзаряжающим «супербатарею». Микротурбина, работающая практически на любом виде топлива, питает аккумулятор, который способен без ущерба для себя накапливать и отдавать энергию с огромной скоростью, недоступной нынешним литий-ионным батареям. При этом в движение машина приводится исключительно электромоторами. Такая система обеспечивает запас хода в 1000 км по европейскому циклу NEDC.





Недавно Pininfarina и Hybrid Kinetic Group заключили четырехлетнее соглашение о сотрудничестве. Седан H600 должен поступить в продажу в 2020 году, причем он будет на 85-90% повторять нынешний концепт. Кроссоверы также считаются предвестниками серийных моделей.



