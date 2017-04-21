Г.Абдыкаликова обозначила задачи по противодействию экстремизма среди женщин и молодежи

Нужно привить иммунитет женщинам и молодежи к воздействию религиозных экстремистов - Госсекретарь Г.Абдыкаликова.

Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова приняла участие в республиканской конференции «Роль женских организаций в профилактике религиозного экстремизма среди молодежи», где подчеркнула, что глава государства в Послании народу «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» поставил задачу о необходимости проведения работы по предупреждению пропаганды религиозного экстремизма и призвал активно подключиться к этой деятельности неправительственный сектор и религиозные объединения, сообщает пресс-служба Акорды.





На сегодняшний день в Казахстане 4 млн молодежи. По данным Министерства по делам религий и гражданского общества сегодня 79,6% молодежи придерживаются религиозных взглядов. Причем среди них доля активно исповедующих религию – 9,9%.





С 2013 года Национальной комиссией по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте совместно с уполномоченным органом по делам религий в 10 регионах страны реализуется проект «Женщина и религия».





Госсекретарь отметила, что в условиях нарастания вызовов и угроз глобализирующегося мира главной задачей светского Казахстана является продуманная и эффективная государственная политика в сфере борьбы с религиозным экстремизмом.





Основным источником радикализации верующих является Интернет. Так, в первом квартале текущего года в казахстанском сегменте Интернета обнаружено и нейтрализовано более 100 тысяч фактов распространения идей терроризма и экстремизма. Благодаря слаженной работе правоохранительных органов только за 6 месяцев прошедшего года зарегистрировано 315 случаев преступлений, содержащих признаки экстремизма и терроризма. Предотвращено 12 экстремистских актов. Государством на системной основе ведется целенаправленная профилактическая работа среди разных слоев населения. Адресной профилактикой охвачено около 32% последователей нетрадиционных религиозных направлений.





Благодаря реализации действующей государственной программы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в Республике Казахстан на 2013-2017 годы профилактикой охвачено примерно 90% населения страны. Удалось вернуть лояльное отношение к ценностям казахстанского общества 70 лидерам и активистам салафитских общин. 91 казахстанцу помешали выехать за рубеж для участия в боевых действиях вместе с террористами. За террористические и религиозно-экстремистские преступления осуждены порядка 123 человек.





Гульшара Абдыкаликова подчеркнула, что актуальной задачей на текущий день является необходимость привития стойкого иммунитета у молодежи и женщин к воздействию пропаганды религиозных экстремистских организаций.





В завершение мероприятия Государственный секретарь обозначила ряд конкретных задач по противодействию религиозному экстремизму среди женщин и молодежи.





Фото: Казинформ



