Узнать кто и сколько за вас платит в ФОМС, можно в ЦОНах

«С 1 июля 2017 года у нас внедряется ОСМ, и граждане задаются вопросом, кто будет платить за меня взносы, где это узнать? Определение социального статуса даст гражданам ответы» - Жакупова.

Узнать кто, сколько и когда будут платить за вас в фонд обязательного медицинского страхования можно в ЦОНах. Этому поспособствовали инициатива министерства труда и социальной защиты населения при поддержке министерства информации и коммуникации и введение новой услуги по определению социального статуса гражданина. Об этом сегодня журналистам рассказала вице-министр труда и социальной защиты Светлана Жакупова, передает корреспондент Zakon.kz.





«Зачем определять социальный статус? С 1 июля 2017 года у нас внедряется ОСМС и граждане задаются вопросом, кто будет платить за меня взносы? И где я могу это узнать? И вот определение социального статуса подсказывает гражданину, кто будет платить взносы и в каком размере» - пояснила Жакупова.





Если вы захотите определить свой социальный статус, когда нужно перечислять взносы, или когда это было сделано в последний раз, вам нужно лишь набрать свой ИИН у специального оборудования. После инициализации на экране появится вся информация.





«Если у вас выйдет статус «работающий», то на экране появится информация о том, что за вас платит работодатель в ФОМС, если выйдет статус, что вы самостоятельно занятый или индивидуальный предприниматель, то появится информация о том, что вам необходимо перечислять взносы в фонд самостоятельно. И если вы относитесь к получателям социальных выплат, то соответственно за вас будет платить государство. Если же выходит статус, «статус не определен», т.е. эта категория граждан, за которых не будет платить работодатель, потому что его нет, он не индивидуальный предприниматель и не является получателем социальных выплат.

И здесь уже гражданину необходимо будет позаботиться о своем статусе», - продолжила она.





В последнем случае на экране появится информация о том, что вам необходимо обратится к сотруднику Центра занятости, которые также находятся в здании ЦОНа.





«Ему будут предложены активные меры в содействии занятости, соответственно, он будет у нас зарегистрирован как «лицо ищущее работу», и уже вместе с ним будут работать наши сотрудники центра занятости», - добавила она.





Помимо этого, узнать свой социальный статус можно на портале электронного правительства. По данным Минтруда, за 2 недели свой статус на портале определили порядка 417 тыс. граждан. К слову, для этой услуги казахстанцам не обязательно иметь ЭЦП, достаточно зайти на сайт электронного правительства через мобильное приложение. Так, привязав свой номер телефона, вы сможете получить код для входа, регистрации, и узнать свой социальный статус.





В регионах образованы областные штабы и, соответственно, путем подворового обхода определяется статус каждого гражданина, проводится работа именно с теми, у кого статуса нет. Сегодня из числа тех, кому определили статус «безработного» - «без статуса», - более 120 тыс. человек, с ними проводится работа.





По результатам подворового обхода на 19 апреля было определено порядка 138 тыс. человек, которые занимаются своим делом, но не имеют социального статуса.





«Я не скажу, что это большой бизнес, люди работают от безысходности для того, чтобы прокормить семью, обеспечить ее хоть каким-то качеством жизни. Но отчисления в налоговую систему должны быть, потому что, во-первых, нужно думать о своем будущем, - разъяснила вице-министр. - Это пенсионное обеспечение. И если вы сегодня не платите налоги, обязательные платежи, то, соответственно, у вас и на пенсию ничего не будет определено или заложено. Тем более что сегодня все знают, что даже базовая пенсия, которая выплачивается сегодня без учета стажа и дохода, с 1 июля 2018 году будет выдаваться только с учетом трудового стажа. Крайне важно это доводить до населения. Сейчас штабы работают не только чтобы выявить граждан без социального статуса, но и разъяснить всю социальную политику на местах» - подытожила она.





Татьяна Ковалева, Астана



