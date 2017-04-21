Сборная Казахстана по тяжелой атлетике отправляется на чемпионат Азии

23 апреля в городе Ашхабад (Туркменистан) стартует чемпионат Азии по тяжелой атлетике, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тяжелой атлетики.





"В новом олимпийском цикле стоят новые задачи перед первыми номерами нашей Сборной. Все свои силы эти ребята направят на Чемпионат Мира, который пройдет в США в ноябре этого года. Сейчас мы должны опробовать вторые номера, так как вероятно именно они составят достойную конкуренцию нашим метрам. Мы хотим, чтобы они прошли проверку боем с сильнейшими штангистами Азии. Потому что Азиатский регион это лидер в мировой тяжелой атлетике. И по нашей информации, большинство команд там будет в обновленном составе — такие же вторые номера, которые завтра станут первыми и будут бороться за олимпийский пьедестал в Токио. Конечно, всех нынешних лидеров они не смогут сдвинуть, но борьба будет упорной. В связи с этим именно на нашу молодежь мы обращаем особое внимание, потому что нам нужно этих ребят «обкатать», посмотреть на них в соревновательной обстановке и выявить какие-либо недочеты, чтобы в дальнейшем над ними работать", - отметил главный тренер НСК РК Юрий Мельников.



В состав cборной Казахстана вошли 9 спортсменов:

Мужчины: — Альберт Линдер (до 69 кг) — Айдар Казов (до 77 кг) — Семен Линдер (до 85 кг) — Ибрагим Берсанов (до 105 кг)

Женщины: — Асель Амангельды (до 53 кг) — Сауле Садуакасова (до 58 кг) — Асем Садыкова (до 63 кг) — Майра Файзуллаева (до 69 кг) — Александра Аборнева (90+ кг).







