Назначен первый вице-министр национальной экономики РК

Постановлением Правительства РК Даленов Руслан Ерболатович назначен первым вице - министром национальной экономики Республики Казахстан, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МНЭ РК.

Руслан Даленов родился 8 февраля 1975 года в городе Целиноград.

Образование высшее, в 1999 году окончил Университет Мармара в г. Стамбуле (Турецкая Республика), квалификация - экономист.

Трудовую деятельность начал в 1999 году в Министерстве государственных доходов Республики Казахстан и занимал должности ведущего специалиста, начальника отдела, заместителя начальника Управления, начальника Управления.

С марта по сентябрь 2002 года занимал должность начальника Управления анализа и прогнозирования Департамента анализа и прогнозирования доходов Министерства государственных доходов Республики Казахстан.

С сентября 2002 года по май 2003 года работал начальником Управления текущих доходов Департамента доходов, конвенций и контрактов Министерства финансов Республики Казахстан.

С мая по сентябрь 2003 года - начальник Управления анализа и текущего прогнозирования доходов Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан.

С сентября 2003 года по январь 2005 года работал директором Департамента анализа доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

С 2005 по 2008 годы работал в частном секторе.

С 11 марта 2008 года - вице-министр финансов Республики Казахстан.

Женат, имеет троих детей.

Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін» - 2012 г., юбилейной медалью, нагрудным знаком МФ РК «Қаржы қызметінің үздігі» - 2012 г.

Является членом НДП «Нур-Отан».