В Бельгии почти 19 тысяч человек подозревают в связях с террористами
21 апреля 2017, 14:19
Более 2,2 тысячи лиц рассматриваются в качестве личностей, подвергшихся радикализации и потенциально готовых к совершению актов агрессии.
В Бельгии 18,884 тысячи человек фигурируют, по состоянию на 2017 год, в базе данных полиции о лицах, подозреваемых в связях с террористами, что в 10 раз превышает показатель 2010 года, сообщила в пятницу телерадиокомпания RTL со ссылкой на данные МВД Бельгии, передает РИА Новости.
Из указанного числа более 2,2 тысячи лиц рассматриваются в качестве личностей, подвергшихся радикализации и потенциально готовых к совершению актов агрессии.
В Бельгии с 24 марта 2016 года действует повышенный уровень террористической угрозы — третий из четырех возможных. Четвертый уровень был введен в день терактов в аэропорту и метро Брюсселя 22 марта, а спустя два дня был понижен до отметки "три", предполагающей "возможную и вероятную" опасность теракта.
Александр Шишло
Фото © AP Photo / Virginia Mayo
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4855167-394ad75069adffb2ef4785ceda80196e
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...