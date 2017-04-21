53 тысячи Tesla отзывают из-за бракованных тормозов
21 апреля 2017, 14:25
Масштабная отзывная кампания затронет одновременно и седаны Model S, и кроссоверы Model X.
Масштабная отзывная кампания затронет одновременно и седаны Model S, и кроссоверы Model X, сообщает life.ru.
Tesla обнаружила проблемы с ручным тормозом на своих электромобилях, выпущенных с февраля по октябрь 2016 года. На этих Tesla оказались установлены бракованные детали, которые производит один из сторонних поставщиков.
В Tesla отметили, что не зафиксировано ни одного случая травм или гибели людей из-за неисправного ручника. Отзыв проводится в профилактических целях ради комфорта и безопасности клиентов.
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