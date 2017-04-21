Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

53 тысячи Tesla отзывают из-за бракованных тормозов

21 апреля 2017, 14:25

Масштабная отзывная кампания затронет одновременно и седаны Model S, и кроссоверы Model X.

Масштабная отзывная кампания затронет одновременно и седаны Model S, и кроссоверы Model X, сообщает life.ru.

Tesla обнаружила проблемы с ручным тормозом на своих электромобилях, выпущенных с февраля по октябрь 2016 года. На этих Tesla оказались установлены бракованные детали, которые производит один из сторонних поставщиков.

В Tesla отметили, что не зафиксировано ни одного случая травм или гибели людей из-за неисправного ручника. Отзыв проводится в профилактических целях ради комфорта и безопасности клиентов.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...