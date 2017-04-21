53 тысячи Tesla отзывают из-за бракованных тормозов

Масштабная отзывная кампания затронет одновременно и седаны Model S, и кроссоверы Model X, сообщает life.ru





Tesla обнаружила проблемы с ручным тормозом на своих электромобилях, выпущенных с февраля по октябрь 2016 года. На этих Tesla оказались установлены бракованные детали, которые производит один из сторонних поставщиков.





В Tesla отметили, что не зафиксировано ни одного случая травм или гибели людей из-за неисправного ручника. Отзыв проводится в профилактических целях ради комфорта и безопасности клиентов.