Сказкой про белого бычка назвал Президент проблему пешеходных переходов в Астане

«В городе недостаточно надземных и подземных пешеходных переходов. Это уже как сказка про белого бычка. Все время об этом говорим. Это столица. Давайте сделаем нашу столицу комфортной для жителей, давайте потратим на это дело, если надо, вместе с бизнесом. За пять лет таких пешеходных переходов введено всего два. Взять, к примеру, пересечение улиц Мангилик Ел и Сыганак, где переходить людям, скажите мне? Чтобы перейти на другую сторону, надо пройти километр. А это же густонаселенный район», - возмутился глава государства на совещании по вопросам подготовки к выставке ЭКСПО-2017 и развитию города.



