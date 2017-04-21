Сказкой про белого бычка назвал Президент проблему пешеходных переходов в Астане
21 апреля 2017, 15:34
В городе недостаточно надземных и подземных пешеходных переходов.
Президент Казахстана поручил решить проблему транспортной инфраструктуры в Астане, сообщает МИА «Казинформ».
«В городе недостаточно надземных и подземных пешеходных переходов. Это уже как сказка про белого бычка. Все время об этом говорим. Это столица. Давайте сделаем нашу столицу комфортной для жителей, давайте потратим на это дело, если надо, вместе с бизнесом. За пять лет таких пешеходных переходов введено всего два. Взять, к примеру, пересечение улиц Мангилик Ел и Сыганак, где переходить людям, скажите мне? Чтобы перейти на другую сторону, надо пройти километр. А это же густонаселенный район», - возмутился глава государства на совещании по вопросам подготовки к выставке ЭКСПО-2017 и развитию города.
Нурсултан Назарбаев вспомнил хорошую инициативу строительства велодорожек, которая почему-то была заброшена.
«Спрашивается, для кого город строится? Кто за это отвечает, куда делись все эти велодорожки?», - спросил Президент.
В ответ на это главе государства было доложено о принятой концепции до 2025 года, в рамках которой предусматривается строительство 1717 км велодорожек (в текущем году - 48 км, в следующем - 200 и потом ежегодно - по 400 км).
Фото: Today.kz
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