Прекратить незаконную добычу песка и щебня в Астане потребовал глава государства

«Есть факты незаконной добычи песка и щебня внутри города. Смотри, Асет (Исекешев - Казинформ). Кто это? Ну подкапывает же дорогу твою?», - сказал Н.Назарбаев.

В свою очередь, аким Астаны Асет Исекешев отметил, что эти карьеры раньше были за чертой города, а при расширении столицы приблизились.



