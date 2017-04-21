Fox выпустит десять новых серий «Секретных материалов»

Одиннадцатый сезон «Секретных материалов» (The X-Files) появится в конце 2017 — начале 2018 года.

Телекомпания Fox планирует продолжить сериал «Секретные материалы». В прошлом году этот проект с успехом вернулся на телеэкраны, и теперь его создатели решили снять еще 10 серий , сообщает , сообщает "Росбалт"





В них, как всегда, будут задействованы актеры Джиллиан Андерсон и Дэвид Духовны — агенты Дана Скалли и Фокс Малдер. Исполнительным продюсером стал Крис Картер.





Как ожидается, одиннадцатый сезон «Секретных материалов» (The X-Files) появится в конце 2017 — начале 2018 года.





Премьера первой серии «Секретных материалов» состоялась в далеком 1993 году. До 2001 года вышло девять сезонов (202 серии). В 2016 году сериал возобновлен — зрители увидели шесть эпизодов, передают «Аргументы недели».





Фото: Дэвид Духовны в роли агента Фокса Малдера