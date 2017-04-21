Илон Маск пообещал соединить мозг человека с компьютером к 2021 году

Основатель компании Tesla заявил, что объединение компьютера с мозгом человека поможет людям с травмами, парализованным и онкологическим больным.

Американский предприниматель Илон Маск пообщела объединить мозг человека с компьютером за четыре года‍. В марте специалисты его корпорации начали разработку программы по внедрению устройств микронных размеров в человеческий мозг , сообщает , сообщает Росбалт





Основатель компании Tesla заявил, что объединение компьютера с мозгом человека поможет людям с травмами, парализованным и онкологическим больным. Появится возможность телепатической конференции, передает Газета Daily.





«Есть определенный набор понятий в человеческой голове, которую мозг должен попытаться сжать, для быстрой передачи в вычислительную машину. Именно сейчас мы работаем над этим процессом» - заявил Илон Маск.





Фото: Илон Маск