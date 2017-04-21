Илон Маск пообещал соединить мозг человека с компьютером к 2021 году
21 апреля 2017, 16:06
Основатель компании Tesla заявил, что объединение компьютера с мозгом человека поможет людям с травмами, парализованным и онкологическим больным.
Американский предприниматель Илон Маск пообщела объединить мозг человека с компьютером за четыре года. В марте специалисты его корпорации начали разработку программы по внедрению устройств микронных размеров в человеческий мозг, сообщает Росбалт.
Основатель компании Tesla заявил, что объединение компьютера с мозгом человека поможет людям с травмами, парализованным и онкологическим больным. Появится возможность телепатической конференции, передает Газета Daily.
«Есть определенный набор понятий в человеческой голове, которую мозг должен попытаться сжать, для быстрой передачи в вычислительную машину. Именно сейчас мы работаем над этим процессом» - заявил Илон Маск.
Фото: Илон Маск
© Стоп-кадр видео
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4855213-6e1b55f65b710d388f7783c9ee07a79b
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...