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Илон Маск пообещал соединить мозг человека с компьютером к 2021 году

21 апреля 2017, 16:06

Основатель компании Tesla заявил, что объединение компьютера с мозгом человека поможет людям с травмами, парализованным и онкологическим больным.

Американский предприниматель Илон Маск пообщела объединить мозг человека с компьютером за четыре года‍. В марте специалисты его корпорации начали разработку программы по внедрению устройств микронных размеров в человеческий мозг, сообщает Росбалт.

Основатель компании Tesla заявил, что объединение компьютера с мозгом человека поможет людям с травмами, парализованным и онкологическим больным. Появится возможность телепатической конференции, передает Газета Daily.

«Есть определенный набор понятий в человеческой голове, которую мозг должен попытаться сжать, для быстрой передачи в вычислительную машину. Именно сейчас мы работаем над этим процессом» - заявил Илон Маск.

Фото: Илон Маск
© Стоп-кадр видео

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